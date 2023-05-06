本报记者 曲 颂

中国打赢脱贫攻坚战，历史性地解决了绝对贫困问题，实施乡村振兴战略，推动农业农村发展取得历史性成就、发生历史性变革。一些在中国生活多年的外国友人成为这一进程的见证者，他们向本报记者讲述了自己眼中的中国农村新气象。

“让更多人了解真实的中国乡村”

春暖花开时节，一名高个子的德国小伙奔走在云南各地。彝族阿细人的“祭火节”，傈僳族的“阔时节”，景颇族的“目瑙纵歌节”……中国少数民族丰富多彩的节日庆祝活动一一进入小伙的镜头。

罗伯特·阿道夫2017年来中国工作，他把自己喜欢的中国美食——包子作为自己的中文名字。2021年，阿道夫在中国旅游时偶然遇到蒙古族居民，发现他们的生活方式如此不同，这引发了他深入了解中国少数民族的愿望。拿到中国驾照后，他迫不及待地和朋友开车从江苏东海出发，开始拍摄纪录片《包子的民族纪行》。

“我想做一些有深度的东西。我要和当地民众做朋友，玩到一起、生活到一起。”2022年一整年，他几乎都在贵州省度过。走访几十座村寨，喝过侗族婚礼上的拦门酒，用岜沙苗寨的镰刀剃过头，穿过水族世代传承的马尾绣，收获满满的友情。

“人们把乡村的日子过出幸福滋味。”阿道夫把自己沿途拍下的视频上传到自己的社交媒体账号，很多德国观众给他留言：“我好羡慕他们的快乐！”“谁说中国人拘谨内向的？明明非常热情！”

在中国，阿道夫感受到各地乡村的千姿百态。“在江苏的乡村，人们会养殖小龙虾。西南地区的农村就完全是另一种状态。”阿道夫说，行走途中，很多老人告诉他，他们年轻的时候过得非常苦，吃不饱、穿不暖，山里也没有路，他们从来没有离开过自己的村寨。但现在完全不一样了——位于深山里的村寨通了公路，政府给村民盖起了保障房，每家每户都建起了卫生间、厨房，村里还建起了现代化的学校和篮球场。村民们的收入增加了，可以时常坐车到城里逛一逛。

在阿道夫看来，中国的农村“一直都在发生新的变化”。今年，阿道夫准备继续深入探索云南各地少数民族的生活。“在民族地区的体验很精彩，很多体验可能一生只有一次。我想更好地记录下来，把完整的中国乡村文化分享给更多观众，让更多人了解真实的中国乡村。”

“乡村产业发展起来，年轻人也慢慢回来了”

在浙江省丽水市遂昌县金竹镇的一家农户里，露丝正在熟练地炸着春卷。这位来自乌干达的媳妇已经在这里生活了8年。

露丝曾在中国商人开设的家具城做销售员，踏实勤奋的她嫁到中国后主动向丈夫学习中文，不到半年就能用中文和村民们问好寒暄，渐渐融入了丈夫家乡的生活。

一次偶然的机会，露丝开始尝试用视频分享自己的生活。视频中，她和亲友一起割草、养鸡、赶集，照看村里老人、帮村民采茶……不少网友通过她的视频喜欢上丽水乡村，爱上丽水美食。谈起在中国农村的生活，露丝满脸都是幸福的微笑：“这里空气好、环境好。我们可以在花坛里种花，在农田里种菜，上山采茶。儿子读小学了，很听话。还有这么多善良热情的朋友支持我，我很满意现在的生活。”

第一次到丈夫家乡时，露丝记得换乘了好几趟公共汽车，在山里转了好久。8年来，金竹镇发生了巨大的变化：道路平整通畅，快递能直接送到村里；家家户户通了自来水，还专门建了菜市场和大超市。“公交车方便又干净，村民们出行更便利。垃圾分类让村里环境干净整洁。妇女受到重视，村镇干部时常向我们宣传怎样保护身体健康，如何增进家庭和谐。”

结婚头几年，露丝的丈夫经常去外地打工，留她一个人在家带孩子。“现在，乡村产业发展起来，年轻人也慢慢回来了。”露丝说，“青年返乡创业，炒茶制茶、榨茶籽油、养有机鱼、开农家乐和民宿……大家都在努力致富。村里还鼓励我们发展电商，开展直播带货。”

“中国农村给我最深刻的印象是民风淳朴，人们互帮互助，有非常深厚的乡土情谊。”露丝说，从去年8月到现在，她已经策划了8场直播，累计销售农产品20万单，“这只是一点小成绩”。露丝最希望带火的是农产品，把当地土鸡蛋、柠檬、红柚、芒果等特产多多卖出去。“我得对得起大家的支持和喜欢，帮助乡亲们过上更好的生活。”

“优质的公共服务让所有人受益”

“很荣幸成为喜洲人。”最近，被称为“洋村长”的美国人布莱恩·林登正在宣传自己的新书《寻乡中国：林登的故事》。林登表示，这本书是他给结缘近40年的中国写下的一封“情书”。

2005年，林登与妻子在云南省大理白族自治州喜洲镇找到一座特色鲜明的建筑——杨品相宅。在当地政府的支持与帮助下，林登与喜洲近百位工匠花了18个月时间对这座老宅进行保护性开发，将其打造为酒店和教育文化交流营地——喜林苑。

在喜洲生活近20年，林登目睹喜洲从一个安静的村庄成长为热门旅游目的地，经济社会发生可喜变化。“中国在改善基础设施方面成绩卓著：公路、铁路、机场、医院、学校……优质的公共服务让所有人受益。”

游历世界各国和中国各地，林登最终选择在中国云南乡村扎根。“中国的乡村处在新旧元素的交融之中，在这里可以看到中国乡村从哪里来、往哪里去。”在这里，林登找到了一种平衡和可持续的生活方式——深度融入家庭关系和公共生活，让生活更有温度。

在当地农村，林登感受到人们积极向上的进取心，也深刻地理解了中国文化的包容。“此心安处是吾乡。”林登希望借苍山洱海这方历史底蕴厚重的舞台，把中国百姓的故事讲给世界听，打破一些人对中国狭隘和偏颇的看法。自2010年以来，喜林苑已接待了数百个田野研究项目和来自世界各地的数千名学生，也通过电影工作坊把两名白族女中学生自制的纪录片送到纽约参加电影节。

喜林苑外的稻田里，既能听到农民的歌声，也不时传来水稻种植机的声音。“中国政府正致力于平衡发展与保护乡村文化，并通过思考周全、眼光长远的发展规划、延续性的政策来一步步将其变为现实。”林登在见证乡亲们有了更美好生活的同时，也希望人与土地和自然的联结能够延续，美好的文化传统能够永久留存。

《 人民日报 》（ 2023年05月06日 03 版）

(责编：袁勃、胡永秋)