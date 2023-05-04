李松大使在中文日开幕式上致辞。人民网记者 刘仲华摄

人民网维也纳5月3日电（记者刘仲华）以“尼山传千载 岱海连世界——全球文明倡议的生动故事”为主题的2023年维也纳联合国中文日系列活动2日在奥地利维也纳国际中心开幕。

今年中文日由中国常驻维也纳代表团与山东省人民政府联合主办。中国常驻维也纳联合国和其他国际组织代表李松，山东省委常委、宣传部长白玉刚，国际原子能机构总干事格罗西，全面禁止核试验条约组织执行秘书弗洛伊德，联合国维也纳办事处副总干事塔猜查瓦利，联合国工业发展组织副总干事海达拉，联合国贸易法委员会秘书长乔宾-布莱特等维也纳各国际组织负责人，以及各国常驻代表、高级外交官及国际职员等600多名中外嘉宾出席开幕式。

李松在致辞中表示，自古以来，山东作为陆上丝路的交会点和海上丝路的起始点，把以孔子创立的儒学为代表的中国文化带向了世界，谱写了文明间交流互鉴的精彩篇章。中文作为联合国六种正式语言文字之一和世界上使用人数最多的语言之一，为联合国有效运转、各国沟通交流、推动多边主义作出了积极贡献。他呼吁高举真正的多边主义旗帜，坚守联合国宪章宗旨和原则，共同做维护文明多样性的行动派、人文交流合作的推动者、全球开放发展的实干家。

白玉刚在致辞中介绍了山东的历史、文化和发展成就。他表示，山东省期待以深厚文明积淀为基础，以文明交往为方向，以人民友好为动力，与不同文明携手共进，践行互利共赢理念，深化全方位交流，进一步加大相互间开放合作力度，共同融入共建“一带一路”，为构建人类命运共同体做出新贡献。

格罗西、弗洛伊德、塔猜查瓦利、海达拉等代表各国际组织先后致辞，热烈祝贺本次中文日系列活动开幕，强调中文作为联合国工作语言之一的重要地位，对增进国际理解合作做出的重要贡献。他们盛赞中华文化丰富深邃内涵和对促进人类文明进步发挥的积极作用，表示维也纳各国际组织支持多边主义和多样文明，重视中国在维也纳多边外交中的重要地位，期待与中方加强各领域务实合作。

当天活动现场举办了山东主题图片展、中国书画展、汉字展等一系列展览。开幕文艺演出环节，嘉宾们共同欣赏了由山东“韶之韵”民乐团现场演奏的《沂蒙山小调》《茉莉花》《赛马》《花好月圆》等中国传统民乐曲目。展览和演出获得中外嘉宾热烈反响和好评。

本次维也纳联合国中文日是疫情后中国常驻维也纳代表团举办的首场大型实体公共外交活动。中文日系列活动将持续到5月5日，期间还在维也纳国际中心举办了尼山世界古典文明论坛、纪念国际主义战士罗生特医生座谈会、中医医学讲座、综合展览等多场活动。

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