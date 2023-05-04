“中国关键词”全系列、多语种、多形态公共知识产品亮相2023年法国巴黎国际博览会“遇·鉴中国——中华文化主题展”。人民网记者 尚凯元摄

人民网巴黎5月2日电 （记者尚凯元、刘玲玲）4月27日至5月8日，2023年法国巴黎国际博览会在巴黎凡尔赛门展览馆举行。中国外文局（中国国际传播集团）受邀参展，举办“遇·鉴中国——中华文化主题展”及“中法文明交流互鉴对话会”等系列活动。

本次中华文化主题展设置“文化产品展示区”“文化技艺展演区”两个展馆。其中，“文化产品展示区”集中展出了介绍中华文明与特色文化主题图书、期刊、影像、视听、手工艺和文创产品等500余种，重点展示了“中国关键词”全系列多语种主题图书、 “阅读天津”“翻译河南”系列图书和文创产品、江西景德镇陶瓷工艺品、浙江天台和合文化工艺品等文化展品，全面呈现了陶瓷、刺绣、雕塑、美术、戏曲、茶艺、饮食等中华优秀传统文化标识性成果。展览现场还设有“川剧变脸”“长嘴壶茶艺”“一根面”等中华特色文化技艺展演、“美猴王”系列手绘等文化体验活动，吸引众多法国及世界各地游客参观体验。

在主题展开幕致辞上，中国外文局副局长于涛表示，中国与法国是相互尊重、相互吸引的文明大国，人民友谊源远流长。在两国即将迎来建交60周年的重要时刻，中国外文局参加具有百年历史的国际展览盛会，与法国和世界各国朋友共赴文明之约，这对中外交流合作具有重要意义。主题展旨在向各国观众介绍中国式现代化的文明根脉和美好前景，展现丰富多彩、生动立体的中国形象，促进中外文明交流互鉴和人民相知相亲。

中国驻法国大使馆公使陈力表示，巴黎国际博览会为世界各国搭建了经贸和人文交流平台，中华文化主题展将为法国和世界各地的朋友们打开一扇了解感受中华文化的窗口，通过引人入胜的书籍、丰富多样的工艺品和令人眼前一亮的文创产品，带大家领略中华文化的博大精深，近距离了解真实、立体、全面的中国。

法国史学家菲力克斯·托雷斯说，中法文明有悠久的交往传统。近年来，法国出版发行了很多介绍中国的图书，很多欧洲读者也期待通过阅读来认知中国。本次展览为大家提供了一个了解中国文化的好机会，帮助我们感知中国文化，聆听中国声音。

法国巴黎国际博览会创办于1904年，原名“巴黎万国博览会”，是世界上历史悠久的综合性展会之一，也是具有广泛国际影响力的国家形象展示和全球文化推介平台。展览期间，还举行了当代中国与世界研究院与巴黎国际博览会组委会合作签约仪式、“中国关键词”推介式，旨在为推动中华文化国际传播搭建新平台、汇聚新力量、推出新成果。

博览会开幕当天下午，“中法文明交流互鉴”对话会在巴黎举办。来自文学、戏剧、翻译、出版、媒体、文物收藏、饮食文化等方面的文化学者和青年代表50余人围绕“中法文明交流互鉴”深入交流研讨。

法国文化部剧院名誉总督让-皮埃尔·余尔斯表示，戏剧是法中文化交流的重要领域，中国戏剧与法国戏剧有着密切的交流合作，以《梅兰芳》《白蛇传》为代表的中国戏剧在法国得到广泛认可。期待更多的中国优秀戏剧作品到法国展映，让法国人民更加深切感受中华文化的内在魅力。

法国“吴建民之友”协会主席徐波表示，中法领导人会晤为深化中法合作注入了新动力，中法双方文化界在这一背景下进行面对面交流具有重要意义。身处大变局的时代，中法双方应通过对话交流加深彼此理解、促进相互信任。“吴建民之友”协会秉承“和平文化对话”的理念，愿意与各方合作，共同为中法文明互鉴与民心相通作出更大贡献。

法国拿破仑文物收藏家皮埃尔·让·沙朗松表示，中国朋友对法国历史和拿破仑表现出浓厚的兴趣，法国人同样也很喜爱中国文化。非常高兴看到中国青年愿意了解法国文化，也很愿意作为文化大使，为法中文化交流作出贡献。希望未来能带着拿破仑的收藏品再次回到中国，让中国人民更好了解法国文化，也希望通过中法两国在艺术领域的对话与共鸣，推动中法文明交流。

法国汉学家、中国饮食历史专家萨班表示，饮食文化是中华文化的重要组成部分，是法国人民乃至世界人民认识了解中国的有益途径。法中饮食交流史，就是法中文化交流的一个侧面。希望将来与中国文化界人士加强合作，从饮食文化着手丰富各界对法中文明交往的认识与了解。

法国独立制片人、青年代表紫玉认为，法中两国在影视文化传播方面有很多成功的合作。希望法中媒体和影视节目制作者可以更好地结合多元文化要素，进一步挖掘法中文化共通部分，在选题策划、节目编导、制作技艺、版权保护等方面密切合作，推出更多国际合拍作品，吸引更多法中文化爱好者。

(责编：贾文婷、常红)