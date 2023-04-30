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2023中欧人文艺术教育论坛在南京举办

2023年04月30日13:36 | 来源：人民网-国际频道
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出席论坛的嘉宾与演员合照。人民网记者 郑瑜涵摄
出席论坛的嘉宾与演员合照。人民网记者 郑瑜涵摄

人民网北京4月29日电 （记者郑瑜涵）4月26至28日，由国务院教育部中外人文交流中心和中欧人文艺术教育联盟主办、南京艺术学院承办的“2023中欧人文艺术教育论坛”在南京举行,论坛主题为“交流·融合·发展”。外交部欧洲司参赞石晓滢、江苏省教育厅副厅长杨树兵、阿尔巴尼亚共和国驻华大使馆公使衔参赞诺弗鲁兹·切塔、匈牙利驻华大使馆文化教育参赞艾登、意大利驻沪总领事馆文化处处长达仁利等嘉宾受邀出席。

南京艺术学院党委书记俞锋在开幕式上表示，艺术是世界的语言，是沟通心灵、交流文化的桥梁，希望通过中欧人文艺术教育论坛这一平台，与欧洲相关部门、机构和艺术院校建立长久而紧密的联系，在人文艺术教育领域开展更加广泛而深入的合作，努力搭建起文化交流和教育合作的桥梁和纽带，为推动中国与欧洲各国的民心相通、文明互鉴作出更加积极的贡献。

教育部中外人文交流中心主任杜柯伟指出，人文交流是夯实国家关系社会民意基础的重要途径，对于推动构建人类命运共同体意义重大。人文艺术是人文交流中最容易引起共鸣、达成共情、促进友谊的领域，也是各国教育的重要内容和提高人才培养质量的重要抓手。希望联盟能够始终践行“以人为本、平等开放、尊重包容、理解欣赏、交流互鉴、合作共赢、秉持正确义利观、实现可持续发展”的人文交流理念，与中外各方继续携手，密切交流，加强合作，吸纳更多主体加入联盟，合力共促中外民心相通与文明互鉴。

中欧人文艺术教育联盟理事长、中国人民大学副校长杜鹏则表示，联盟将继续为繁荣中华优秀传统文化、为加强中欧之间民心相通、文明互鉴发挥更加积极的作用；继续为丰富人文艺术交流的内容、形式和内涵，打造更多高质量的国际性品牌项目；为切实服务好国家发展和民族复兴战略，营造美美与共、和合共生的美好前景贡献卓越力量。

开幕式后，中欧相关领域的专家学者通过主旨演讲、圆桌交流和7个平行分论坛环节，进一步围绕中欧人文艺术教育等话题探讨交流，为促进和而不同、兼收并蓄的文明交流凝聚共识。

(责编：苏缨翔、刘慧)

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