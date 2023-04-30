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欧盟重申对资本市场一体化和发展的承诺

2023年04月30日11:27 | 来源：人民网-国际频道
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人民网斯德哥尔摩4月29日电 （记者殷淼）4月28日至29日，欧盟经济和财政部长与央行行长非正式会议在瑞典首都斯德哥尔摩举行。会议达成多项共识，重申了进一步整合和发展资本市场联盟的承诺。

据悉，资本市场联盟于2015年成立，旨在在欧盟建立一个真正的单一资本市场，让投资者和公司，无论规模大小，无论身在何处，都能获得全方位的金融服务和产品。

作为欧盟轮值主席国，瑞典财政部长斯万特松主持召开了本次会议。会议期间，欧洲议会、欧盟理事会现任主席和即将上任的主席以及欧盟委员会重申了进一步整合和发展资本市场联盟的承诺，表示将在2024年欧洲议会下一次选举之前推进并在可能的情况下完成关于当前立法提案的谈判。

在会后发布的一份新闻声明中，欧盟承诺通过提出三项额外的立法提案来完成2020年行动计划。这些提案将寻求增强对资本市场的信任，确保更高的零售参与度，加强对金融数据的访问，并简化跨境税收程序。欧洲议会的部长和成员承诺定期讨论资本市场联盟倡议，以保持势头并确保迅速达成政治协议。

瑞典财政部长斯万特松表示，加强欧盟竞争力是瑞典轮值主席国的首要任务之一，而资本市场联盟是其中的关键组成部分。今天的会议声明确认了继续努力实现资本市场联盟的决心。

(责编：苏缨翔、刘慧)

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