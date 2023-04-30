人民网大马士革4月29日电 （记者薛丹）4月28日，中国政府中东问题特使翟隽访问黎巴嫩，分别会见黎看守政府总理米卡提、议长贝里和外长哈比卜，就双边关系和地区形势等交换了意见。

翟隽表示，近年来中黎两国政治互信日益增强，务实合作稳步推进。去年12月，习近平主席同米卡提总理在首届中国-阿拉伯国家峰会期间成功会晤，为两国关系注入新动力。中方愿同黎方一道，落实好两国领导人共识，不断提高中黎友好合作水平。

翟隽说，近期，沙特和伊朗在北京对话取得重大成果，树立了通过对话协商化解分歧、实现睦邻友好的典范，为地区和平稳定与团结合作注入积极因素，也为黎局势改善、帮助黎走出危机创造了有利条件，中方愿继续为此发挥建设性作用。

黎方表示，黎中传统友好，黎方感谢中方长期以来支持黎维护主权和领土完整的努力，帮助黎经济发展和改善民生，愿继续与中方在涉及彼此核心利益问题上相互支持，深化务实合作，密切人文交流，推动黎中关系取得新发展。

黎方祝贺沙特和伊朗在中国斡旋下实现复交，认为沙伊关系改善将对缓和地区局势和政治解决热点问题特别是黎巴嫩局势，带来积极影响，期待中方在地区问题上继续发挥建设性作用。

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