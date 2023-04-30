人民网斯德哥尔摩4月28日电 （记者殷淼）4月28日，中国驻瑞典大使崔爱民应邀出席中国瑞典商会视频交流会并发表题为《新时代 新机遇 共创中瑞经贸合作美好未来》的主旨演讲。崔爱民表示，中国始终坚定捍卫多边主义，坚持对外开放不动摇，为全球经济复苏注入有益增量。中瑞经贸合作基础扎实、关系紧密、前景广阔，希望双方企业加强务实合作，不断推动双边关系健康、稳定发展。

崔爱民表示，当前全球经济发展面临单边主义、保护主义、逆全球化思潮及疫情等诸多挑战，遭受能源危机、粮食危机、供应短缺和通货膨胀的负面影响。在此背景下，中国始终坚定捍卫多边主义，坚持对外开放不动摇，与世界各国同舟共济、共渡难关，为全球经济复苏注入有益增量。

崔爱民表示，今年3月份召开的全国两会对中共二十大确定的方针路线作出了具体部署，承诺将加大力度吸引和利用外资，不断扩大市场准入和现代服务业开放，落实好外资企业国民待遇。同时，还将进一步扩大国内市场需求、建设现代化产业体系、推动发展方式绿色转型，这些政策和举措，势必将会给外资企业带来巨大的发展机遇。

崔爱民指出，中瑞经贸合作具有基础扎实、关系紧密和前景广阔的特点。科技创新和绿色低碳将会是未来双边合作的主流。双方企业不但要维护好传统产业的生产、销售，还应放眼绿色低碳、数字化、智能化等创新领域。鼓励广大瑞典企业将更多高品质的产品、服务、技术和理念引入中国，分享中国发展的红利。

崔爱民最后说，中瑞两国的经济发展目标高度契合，均高度重视绿色低碳与可持续发展，坚定支持多边主义和自由贸易，希望两国企业家携手并进、积极作为，共创中瑞经贸合作的美好未来，造福两国和两国人民。

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