人民网莫斯科4月28日电 （记者肖新新）4月28日，中国·锦州——中俄贸易与物流集结中心战略推介会在莫斯科举行。中国驻俄罗斯大使张汉晖，俄罗斯工业和贸易部亚洲、非洲和拉丁美洲司司长谢尔盖·诺索夫，辽宁省锦州市委副书记、市长王心宇等出席活动。

张汉晖在致辞中表示，近年来，中俄经贸关系克服诸多外部不利因素，显示出强大韧性，双边务实合作量质双升、成色十足。当前，越来越多俄方企业对开展对华合作展现出强烈意愿。但与此同时，两国现有跨境基础设施运力还不能有效满足两国日益增长的物流运输需求。相信本次推介会将使各方对锦州市、锦州港的运输资源有更加深入了解。希望中俄双方企业积极借助锦州港口区位优势，充分利用其联通陆海的便利条件，开展物流运输合作，并以此为契机，深入沟通交流，力争达成丰硕成果，推动双边务实合作再上新台阶。

诺索夫在致辞中表示，目前，俄罗斯企业急需寻找新的出口销售市场、产品运输路线以及建立新的物流渠道。开展锦州中俄贸易与物流集结中心项目具有重要意义，将对俄东部地区经济发展产生积极效应，有利于创造新的就业机会、完善跨境基础设施建设、提升经济发展效益。俄方期待与中方在更多类似项目上开展合作。

王心宇表示，锦州正在申建港口型国家物流枢纽承载城市，编制了现代物流发展规划，启动实施了锦州港30万吨航道改扩建、疏港公路建设等重点工程，开通了“锦州港—莫斯科”中欧班列，完成了“锦州港—俄罗斯东方港”外贸直航线首航等。希望中俄双方企业以此次推介会为契机，在推进锦州中俄贸易与物流集结中心建设、设立中蒙俄物流示范园区、推进埃夫斯克口岸升级为国际多边口岸等方面，不断深化共识、凝聚合力、携手向前。

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