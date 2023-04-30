人民网罗马4月28日电 （记者谢亚宏）为庆祝联合国中文日，当地时间4月27日，意大利那不勒斯东方大学孔子学院与贝内文托双语学校合作成功举办“快乐学中文”主题中文日活动。中国驻意大利大使馆教育参赞于兴国及贝内文托市长克莱门特·马斯特拉受邀参加活动。

于兴国在致辞中强调，学习中文、了解中国文化知识将是青少年学生获得新发展机遇的重要途径。中文正成为越来越多意大利青少学生的外语学习选择。马斯特拉在活动致辞时表示，在东西方联系日益紧密的背景下，培养新一代学生相互交流沟通的能力对未来世界发展具有重要意义。贝内文托双语学校校长朱塞佩·齐昂帕表示：“今天‘中文日’的主角是孩子们，这是他们展示中文能力的时刻，他们在用另一种语言与世界对话，在未来学生们也将会是增进中国和意大利友好交流合作的希望。”

孔子学院和双语学校的老师们根据小学生的中文水平和学习心理特点，以“快乐学中文”为主题组织了本次中文日活动。伴随着节奏明快的音乐，一年级学生用舞蹈《本草纲目》为活动揭幕，二至五年级的学生分别带来了歌舞《十二生肖》、舞台剧《小红帽》、武术表演《太极扇》、歌曲《对不起我的中文不好》。他们的中文虽然还不够流利，但每个动作和言语都向周围的观众传达出他们的快乐和热情，这也感染了观看表演的学生家长们。“今天是孩子成长的时刻。你们让孩子们走上新的知识之路，这具有非常重要的意义。”那不勒斯东方大学孔子学院意方院长万丽雅教授，特别对在场的家长们表达她对学习中文重要性的理解。

表演环节结束后，游戏环节拉开序幕。为全方面展示贝内文托双语学校的中文教学成果，教师们精心准备了四项中文游戏体验活动。

为让学生充分体验汉字的魅力，本次活动特设“拆字拼图”“汉字挑战”两项汉字游戏环节，引起了学生们极大的兴趣。学生们拿着一个个卡片聚精会神地拼凑出完整的汉字，骄傲地向家长及老师们展示。在“汉字挑战”环节，学生们写出了一个个精美的汉字，一笔一划尽显中国风韵。

此外还有“词语回家”及“盲盒问答”环节，学生们争先恐后地选词语、回答问题，在游戏中锻炼了汉语交际能力。每完成一项任务学生们便可以得到一枚印章，现场的每位学生都满载而归。

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