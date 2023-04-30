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伊朗与沙特预计“数天内”互开使馆

2023年04月30日09:29 | 来源：新华网
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新华社北京4月29日电 伊朗外交部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希扬28日说，伊朗与沙特阿拉伯预计在“数天内”重新互开使馆。

阿卜杜拉希扬当天结束访问黎巴嫩前，在黎首都贝鲁特出席新闻发布会，谈及伊朗与沙特复交相关事宜。按路透社的说法，他确认两国即将重开驻对方首都的使馆，但没有透露具体日期。

阿卜杜拉希扬说：“在伊朗外长与沙特外交大臣最近一次通话中，我们同意未来数天内重开各自使馆。”

沙特与伊朗2016年断交。在中方支持下，沙伊两国代表今年3月在北京举行对话，中沙伊三方签署并发表联合声明，宣布沙伊双方同意恢复外交关系，达成“北京协议”，强调三方将共同努力，维护国际关系基本准则，促进国际地区和平与安全。

4月6日，中国国务委员兼外长秦刚在北京集体会见来华举行沙伊外长会晤的沙特外交大臣费萨尔和伊朗外长阿卜杜拉希扬。会晤后，秦刚见证沙伊双方签署联合声明，两国宣布即日起恢复外交关系。

伊朗外交部发言人4月17日说，伊朗总统易卜拉欣·莱希与沙特国王萨勒曼·本·阿卜杜勒-阿齐兹已经互相邀请对方访问各自国家，两国外长也已互相发出访问邀请。两国各级别官员的互访将在完成必要筹备后进行，双方还在推进经贸、文化、体育、安全等领域合作协议的落实。（郜婕）

(责编：苏缨翔、崔越)

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