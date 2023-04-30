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欧盟与波兰等五国达成协议 允许乌克兰农产品转运

2023年04月30日09:28 | 来源：新华网
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新华社北京4月29日电 欧洲联盟方面28日宣布，已经与波兰等五个中东欧国家围绕乌克兰农产品达成“原则性协议”。这意味着乌克兰农产品可以继续经由上述国家转运。

匈牙利等中东欧国家近日以乌克兰农产品冲击本国市场为由，对其出台进口禁令。

欧盟委员会执行副主席瓦尔季斯·东布罗夫斯基斯当天在社交媒体宣布，欧盟委员会已与保加利亚、匈牙利、波兰、罗马尼亚和斯洛伐克五国达成协议，旨在解决“欧盟国家和乌克兰农民所担心的问题”。

东布罗夫斯基斯披露，该协议将对乌克兰出口的四种农产品采取“保障性”协议，包括小麦、玉米、油菜籽和葵花子。不过，他没有透露更多细节。

据多家媒体推测，新协议可能对乌克兰向五国出口上述产品采取限制性措施，以换取相关国家撤销对乌农产品进口禁令。

波兰和匈牙利政府15日决定，禁止进口来自乌克兰的谷物及一些其他农产品，以保护本国农业，禁令原定有效期至6月30日。斯洛伐克和保加利亚近期也采取了类似措施。

上述一些国家的禁令不仅涉及乌克兰农产品进口，还涉及乌农产品在本国转运。针对禁令，欧盟方面认为“不可接受”，呼吁相关方“给出解释”并立即停止“单边”行为。乌克兰方面则与相关方面多次磋商。波兰方面在磋商后同意恢复转运，但要求启用监控措施以确保乌克兰农产品最终不会流入波兰本地市场。

相比欧盟国家自产农产品，乌克兰农产品具有价格优势。在联合国等斡旋下，因乌克兰危机升级一度未能从黑海港口出口的乌克兰农产品得以经由中东欧国家外运。然而，受物流等方面问题影响，大批乌克兰农产品积压在中东欧国家，导致当地市场供大于求，冲击当地农产品价格，引发波兰等国农民抗议。

针对上述情况，东布罗夫斯基斯28日说，新达成的协议还包括向五国受影响农民提供价值1亿欧元的一揽子支持。

同在28日，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基在一段视频讲话中说，他当天与欧洲理事会主席夏尔·米歇尔通话，就“破坏性禁令”表达担忧，认为那些是“错误决定”。

欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩28日称，新协议同时确保了“乌克兰的出口能力”和“我们农民的生计”。（郑昊宁）

(责编：苏缨翔、崔越)

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