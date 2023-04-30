新华社昆明4月29日电（记者庄北宁）4月29日，“五一”假期第一天，位于中老边境的云南磨憨铁路口岸旅检大厅内人头攒动，旅客们推着大小不同的行李箱，背着各式各样的旅行包，井然有序地排队办理出入境手续。

“比起以前乘坐汽车，坐火车感觉更平稳、更省时。”来自老挝波乔省的旅客宋京希·显占说，中老铁路国际旅客列车开行以来，很多老挝人都想坐火车来中国旅游。

得知中老铁路国际旅客列车开行后，广西民族大学大四学生伍思科便计划“五一”假期去老挝旅游。他从广西南宁乘坐高铁到云南昆明，然后再换乘中老铁路D887次列车，就可以一路直达万象。“坐着火车出国旅行，这样的体验还是头一次。”伍思科说。

记者从磨憨出入境边防检查站了解到，自4月13日中老铁路国际旅客列车开行以来，截至4月29日，该边检站已查验国际旅客列车34列次、出入境旅客6960人次。

磨憨出入境边防检查站铁路口岸执勤专班负责人李兵介绍，乘坐中老铁路国际旅客列车入境的外籍人员，大多是来自老挝、泰国的游客、留学生。为确保旅客快速通关，磨憨边检站提前部署，制定“五一”假期勤务工作方案，优化车体检查、旅客出入境手续办理等环节，有效确保口岸运行安全顺畅有序。

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