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中企参建哥伦比亚轻轨项目正式启动

2023年04月30日09:21 | 来源：新华网
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新华社波哥大4月29日电（记者周盛平）中国中车股份有限公司参与的麦德林80大道轻轨项目建设启动仪式28日在哥伦比亚第二大城市麦德林举行，该项目将助推当地能源转型。

哥伦比亚交通部长吉列尔莫·雷耶斯在启动仪式上表示，哥伦比亚政府正大力推动能源转型、投资基础设施，此次启动建设的轻轨项目绿色节能，将为当地激发更多新方案。

80大道轻轨项目总长13.25公里，包含17个站点，由哥伦比亚中央政府和麦德林市政府共同投资2.1万亿哥比索（约合5亿美元），计划在66个月内建成。

2022年11月，中国中车、葡萄牙莫塔-恩吉尔公司组成的联合体与麦德林地铁公司签约，成为项目工程总承包商。中国中车相关人士告诉记者，与传统“工程承包”不同，中方将为项目提供设计、施工、安装、运营培训等一体化“系统解决方案”，涵盖车辆、信号、供电、通信、综合监控、烟火报警、检票系统等众多产品和服务。在数字化、智能化支撑下，项目运行效率将得到极大提升。

据了解，自2019年进入哥伦比亚市场以来，中国中车已深度介入波哥大地铁一号线、昆迪纳马卡省西部区域有轨电车等多个重大项目。

(责编：苏缨翔、崔越)

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