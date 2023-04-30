新华社惠灵顿4月29日电（记者卢怀谦 李惠子）新西兰罗斯华人淘金纪念公园29日举行开园仪式。这一公园是为纪念早期中国淘金华工对新西兰当地所作贡献而建立的。

罗斯镇于1865年在新西兰西海岸淘金热期间设立。中国驻新西兰大使王小龙、中国驻克赖斯特彻奇总领事何颖、新西兰政府官员及中新各界友好人士参加了在这里举行的开园仪式。

何颖在仪式上说，100多年前，数百名华人来到西海岸淘金，为当地经济发展作出积极贡献，是两国友好交往的先驱。罗斯华人淘金纪念公园的建立，有助于更好地保存和追忆这段历史，激励更多两国各界人士，特别是年轻一代积极投身中新友好事业。公园的落成离不开新西兰中央和地方政府大力支持，离不开华侨华人慷慨相助。

西海岸韦斯特兰市长海伦·莱什说，罗斯华人淘金纪念公园将罗斯—托塔拉金矿区的许多文化遗产串联起来。公园落成是对罗斯历史的尊重，也是对包括19世纪60年代中国淘金者在内的早期移民历史的尊重。

本项目的推动者、新西兰华人历史文化协会主席、新西兰华人社团联合会会长黄玮璋说，其曾祖父兄弟二人在1860年淘金时期来到新西兰，其家族在新西兰的开拓变迁可充分说明中新两国人民的交往与友谊很早就已经开始，相信两国人民的友好关系会代代相传。

(责编：苏缨翔、崔越)