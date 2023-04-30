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中国援圭亚那医疗队举办援圭30周年图片展

2023年04月30日09:16 | 来源：新华网
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新华社加拉加斯4月29日电（记者徐烨 王瑛）乔治敦消息：当地时间28日，第18期中国援圭亚那医疗队在中国驻圭亚那大使馆举办图片展，向圭亚那中学生展示30年来中国援圭医疗队的历程与成就。

圭亚那教育部长马尼克钱德及该国10个区的中学师生代表应邀来到中国驻圭大使馆，共叙中圭半个世纪以来的深厚友谊，体验中国传统文化，通过图片展了解援圭医疗队的援助历程。

图片展全方位展示了医疗队30年来在医疗技术、带教培训、拓展服务、政府关怀、文化交流等方面取得的成就。医疗队队长褚薛慧的讲解吸引了众多师生。

来自新阿姆斯特丹的老师萨利娜看过图片展后表示：“我对中国有着特别深厚的感情，因为我奶奶就是中国人，每次看到与中国有关的内容就会激动不已。”她特别感谢医疗队不久前去她家乡开展义诊活动。

一位名叫阿杜那的学生看完展览后非常兴奋。她说她从小的梦想就是长大后能成为一名医生，希望以后能去中国进一步学习。

今年是中国援圭亚那医疗队派遣30周年。30年来，一批批医疗队员不畏艰苦，甘于奉献，他们用精湛的医术和博爱的精神赢得了圭亚那人民的盛赞。

(责编：苏缨翔、崔越)

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