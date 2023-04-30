本报北京4月29日电 （记者张天培）中柬执法合作年行动总结会29日在北京举行，国务委员、公安部部长王小洪与柬埔寨副首相兼内政大臣萨肯共同主持。

王小洪指出，在习近平主席和洪森首相达成的重要共识引领下，两国执法部门始终坚持政治引领、坚持守望相助、坚持密切沟通，推动中柬执法合作年行动取得了显著成绩，积累了宝贵经验。中方愿与柬方认真落实两国领导人重要共识，继续从政治上把握合作方向，从战略上谋划执法行动，从实效上检验合作成果，进一步深化防范政治安全风险合作，延续中柬执法合作年行动，建好中柬执法合作协调办公室，加强执法能力建设合作，推动中柬执法安全合作不断向前发展，更好造福两国和两国人民，为构建新时代中柬命运共同体做出新的更大贡献。

萨肯高度评价柬中执法合作年行动成效，表示愿与中方落实好两国领导人重要共识，不断深化双方执法安全务实合作，携手共建柬中命运共同体。

王小洪和萨肯共同签署了继续推进中柬执法合作年行动工作计划。

《 人民日报 》（ 2023年04月30日 03 版）

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