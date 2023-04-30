本报记者 杨 迅 龚 鸣

“改革开放以后，联合利华成为第一批进入中国市场的跨国企业，目前在中国拥有八大生产基地，经营着40多个知名品牌。”联合利华全球副总裁曾锡文日前接受本报记者采访时表示，中国是联合利华全球销量最大的市场之一，联合利华希望继续与中国市场共同成长，为满足人民美好生活需要贡献力量。

联合利华是全球领先的日用快消品企业。曾锡文表示，联合利华将先进的行业技术、理念、产品带到中国市场，引领并推动了中国日化行业的快速发展。如今，中国市场日益成熟，尤其是在电商和数字化领域走在全球前列。联合利华紧抓机遇，加快在华打造电商和数字化发展模式，并将之推广到全球其他市场。

“我们看好中国科技创新发展。2009年，联合利华在上海设立了全球第六大研发中心，取得丰富的专利技术与研发成果。”曾锡文说，联合利华全球研发中心（上海）负责全品类业务研发，包含基础研究、应用研究和产品研究，研发中心建筑面积约3万平方米，投资超1亿美元，汇集了近400名研发人员。该中心不仅服务中国市场，也为全球其他市场进行研发。

“上海研发中心之所以能取得卓越成绩，得益于中国对化工领域的重视和投入，也受益于中国拥有高水平的研发能力和庞大的科研生态圈。”曾锡文表示，联合利华与中国科学院以及多所高校开展长期合作。比如，上海研发中心与中国科学院上海硅酸盐研究所、复旦大学、浙江大学等合作，研制出全球第一支牙釉质修复牙膏，这是将前沿生物矿化科技应用到口腔护理领域的成功案例。

“中国加快数字中国建设，给联合利华提供了新的发展机遇。”曾锡文表示，联合利华正致力于通过数字化、智能制造的升级，持续提升供应链的灵活性和高效性。近年来，凭借人工智能模型、数字化创新工具、柔性生产线、全程自动化操作的工厂等优势，联合利华位于中国合肥、太仓和天津的三大生产基地被评为“灯塔工厂”。去年，联合利华投资近20亿元人民币在广州建设全品类生产基地，继续建设全新的数字化生产基地，计划将其打造成又一个“灯塔工厂”。

曾锡文对公司在华发展前景充满期待：“联合利华多年来深耕中国市场，得益于中国不断推进高水平开放，未来更多在华项目不仅可以满足中国消费者需求，还可依托粤港澳大湾区的优势，更好地供应海外市场。”

《 人民日报 》（ 2023年04月30日 03 版）

(责编：杨光宇、牛镛)