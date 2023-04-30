豪尔赫·马奇尼

中国与各国的互利合作不断深化，为维护全球产业链供应链稳定发挥关键作用，为世界经济增长提供强大动能

今年一季度，中国国内生产总值同比增长4.5%，经济增长企稳回升，增强了各方对中国经济发展前景的信心。受新冠疫情、地缘政治紧张、保护主义抬头等影响，世界经济近年来复苏乏力，许多国家的经济活力出现不同程度下降。面对重重挑战，中国经济始终保持增长态势。中国与各国的互利合作不断深化，为维护全球产业链供应链稳定发挥关键作用，为世界经济增长提供强大动能。

过去3年多来，中国经受住了疫情考验，以强大的制造业能力为各国提供产品供给。2022年，中国货物贸易进出口总值达42.07万亿元人民币，比2021年增长7.7%，连续6年保持世界第一货物贸易国地位。这充分体现了中国经济的稳定性和韧性，凸显了中国在全球产业链供应链中的重要作用。

各国需要充分挖掘彼此间的经济互补潜力，加强互利合作，增强应对经济风险的能力。中国为此做出了诸多努力。中国同150多个国家、32个国际组织签署共建“一带一路”合作文件，不断深化务实合作，创造新的发展机遇。中国提出全球发展倡议，推动国际社会更加重视发展合作。目前，全球发展倡议已得到100多个国家和包括联合国在内的多个国际组织支持，相关合作项目正在落地生效。针对个别国家保护主义愈演愈烈，中国在国际舞台上坚定捍卫多边主义和自由贸易，为建设开放型世界经济发挥重要作用。

一段时间以来，由于个别发达经济体急剧调整货币政策，全球金融波动加大，这增加了许多拉美国家经济发展的困难。在此形势下，拉美国家普遍更加重视发展同中国的合作关系。中国一直是许多拉美国家的主要贸易伙伴，中国经济持续稳定增长给拉美地区带来重要机遇。即使在疫情期间，拉中之间的友好交流和经贸往来也没有中断，中国提供的产品和技术为拉美经济稳定运行提供重要帮助。目前，已有20多个拉美国家同中国签署共建“一带一路”合作文件。哥伦比亚首都波哥大地铁一号线项目、巴西萨尔瓦多跨海云轨项目、圭亚那新德梅拉拉河大桥项目、阿根廷“基塞”水电站等一大批中国企业参与建设的基础设施项目正在不断推进。中国与拉美国家积极挖掘经济互补潜力，不断拓宽合作领域，使双方共同受益。

展望未来，中国同各国的经济联系必将进一步增强，对国际经贸合作的促进作用将变得更加突出。人们有理由期待中国为世界经济复苏提供更大动力。

（作者为阿根廷布宜诺斯艾利斯大学经济学教授）

《 人民日报 》（ 2023年04月30日 03 版）

(责编：杨光宇、牛镛)