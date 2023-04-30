本报记者 姜 波

在上海浦东金桥，中欧国际工商学院建筑群中西合璧，江南水乡独特韵致与西方建筑之美融合，校园景色别具一格。“学院刚成立时，周围还是一片荒地。现在，浦东已经完全变了模样，中国发展日新月异。”忆及往昔，中欧国际工商学院欧方名誉院长、西班牙工商管理专家佩德罗·雷诺在接受本报记者采访时感慨不已。他说，在中国工作生活了数十年，见证了中国经济社会的变革与发展，真切感受到中国为全球发展带来的机遇与红利。

上世纪80年代，雷诺怀着对中国改革开放前景的期许来到中国。中国巨大的市场潜能催生了大量商业管理方面的需求，雷诺在北京开设了工商管理硕士培训课程。1994年，在雷诺的推动下，中国和欧盟联合创立的中欧国际工商学院在上海浦东落地，致力于为中国培养企业管理人才。自学院创办以来，雷诺一直担任中欧学术委员会主席和董事会成员，并长期担任学院欧方院长。他说，伴随中国快速发展，中欧国际工商学院成长为全球一流的商学院，在北京、深圳等地新设校区或教研基地，学院还走出中国，在瑞士苏黎世、加纳首都阿克拉设立校区，推动中欧、中非企业交流合作。

在雷诺看来，中国取得巨大发展成就的秘诀在于中国政府始终注重经济社会发展和改善人民生活。“中国幅员辽阔、人口众多，发展不是一件容易事。”雷诺说，中国政府为各项发展目标制定了明确规划和行动方案，一步步完成目标，逐渐实现国富民强。“中国在改善教育、生活和卫生条件等方面付出了巨大努力，尤其是在减贫领域取得的成就令人印象深刻。2021年，中国完成消除绝对贫困的艰巨任务，我对这一成绩丝毫不感到意外。”

2012年12月，新年即将来临之际，习近平总书记在人民大会堂同在华工作的外国专家代表亲切座谈，雷诺有幸参加座谈，进一步感受到中国共产党和中国政府坚持改革开放、加强中外合作的决心和信心。“中国提出构建人类命运共同体理念，愿意与世界各国分享发展机遇，实现互利共赢。”雷诺认为，中国在实现自身发展、提升本国人民生活水平的同时，为世界发展作出了巨大贡献。随着中国不断扩大对外开放，中国广阔的市场为外国企业发展开辟了新空间。同时，越来越多中国企业走向世界，增加在全球范围内的投资，为当地带去就业和发展机遇。

雷诺表示，中国一贯坚持和平发展道路，不仅是合作共赢的积极倡导者，更是合作共赢的切实践行者。中国扎实推进同各国的务实合作，向发展中国家提供力所能及的帮助。“共建‘一带一路’成果丰硕，充分证明，中国始终愿意为世界和平与发展贡献力量。”雷诺说，中国推进共建“一带一路”高质量发展，推动沿线国家和地区经贸联系和人员交流，助力当地人民改善生活，有助于世界实现更为全面均衡的发展。面对国际形势充满不确定性，中国提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，对促进各国互利合作、实现共同发展具有重要意义。

雷诺表示，当前逆全球化、单边主义、保护主义思潮日益抬头，中国坚持高水平对外开放，与世界各国家共享发展红利，继续做促进世界经济复苏的稳定动力源。“我相信中国未来会更好，为全球发展带来更多机遇。”

《 人民日报 》（ 2023年04月30日 03 版）

(责编：杨光宇、牛镛)