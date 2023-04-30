本报记者 任皓宇 沈小晓

中国海军士兵护送儿童走下军舰舷梯。

本报记者 沈小晓摄

从苏丹撤离的外籍人员在办理登舰手续。

李怡诺摄（新华社发）

从苏丹撤离的外籍人员走下军舰舷梯。

本报记者 沈小晓摄

当地时间4月29日上午9时许，在中国海军导弹驱逐舰南宁舰伴随护卫下，综合补给舰微山湖舰搭载约500名从苏丹撤离人员，缓缓靠抵沙特阿拉伯吉达港，圆满完成第二批人员转运任务。在中国驻有关国家使领馆的协助下，从北京时间4月26日至29日，南宁舰、微山湖舰将从苏丹港撤离的940名中国公民、231名外籍人员转运至吉达港。至此，中国军队完成撤离中国在苏丹人员任务。北京时间4月29日10时许，首架接返自苏丹撤离中国公民临时航班抵达北京首都国际机场。

“从登上微山湖舰的那一刻开始，我就知道，回家了”

阳光照耀下，军舰上飘扬的五星红旗格外鲜艳耀眼。悬挂在军舰上的红色横幅上写着“祝同胞一路平安”，与五星红旗交相辉映。在迎接人群的阵阵欢呼声中，苏丹撤离人员缓步走下军舰舷梯。他们中，既有满头白发的老人，也有被抱在怀中咿呀学语的婴孩，尽管身体有些疲惫，神情已十分放松。

35岁的马东鹏背着一个厚实的行李包，紧紧抱着女儿，妻子牵着另一个女儿紧随其后。“当下船时听到《我和我的祖国》的音乐，看到岸边迎接我们的中国同胞，心情非常激动。尤其是看到高高飘扬的五星红旗，就像看到家一样，泪水不自觉就涌了出来。”马东鹏说，一家人已经5年没有回国，5岁的女儿马伊娜从小在苏丹长大。这次历经艰险，在中国政府的高效协调和帮助下终于能回家，“我们感受到五星红旗的温暖与力量，感受到祖国的强大，我们为之自豪！”

湖南小伙子王鹏在中国驻吉达总领事馆的协助下，顺利办理了入境沙特的手续。从沙特海关入境大厅出来，他难掩激动。王鹏和老乡一起前往苏丹务工多年，没想到遭遇此次武装冲突。他向记者回忆道：“武装冲突发生后，大家第一时间躲进地下室，还能听到呼呼的飞弹声，心一直悬着。”在中国使领馆工作人员和中国军队帮助下，王鹏和伙伴们终于踏上归程。“离家越来越近了，感谢我们的政府和军队。”

来自宁夏的杨鹏和妻子从微山湖舰下船后，一直眼含热泪：“从登上微山湖舰的那一刻开始，我就知道，回家了！”

“想同胞之所想，急同胞之所急，把党和政府的温暖与关爱传递给每一位海外同胞”

顺畅、高效，是撤离过程中中国同胞的共同感受。

“从苏丹首都喀土穆到苏丹港有800多公里路程，14个小时的归途中，我们穿过多个交战区、经过十几个关卡，一路都很顺利。这离不开我使领馆工作人员的提前协调安排。”王鹏说，办理出入境手续、安排转运车辆、安置住宿，这些工作涉及各种繁琐细节，“流程顺畅的背后是工作人员的大量付出”。

自苏丹发生武装冲突以来，中国外交部和驻苏丹及周边国家使领馆工作人员日夜奋战，全力保护中国公民安全，周密组织撤离行动。截至目前，绝大部分中国公民已从苏丹安全撤出。中国驻苏丹大使馆将为仍留在苏丹的少量中国公民提供一切必要协助。

从支援撤离车辆到提供物资保障、从协助组织联络到配合办理相关手续，在中国使领馆组织下，包括中国港湾、中石油等在内的中国企业全力配合，为撤离工作提供支持。

“到达苏丹港后，我们直接住进了中国港湾的项目营地，吃上了热乎乎的饭菜。”从苏丹首批撤离的中国侨胞王义坤告诉记者，在营地期间，相关工作人员努力筹集生活物资，保障大家的需要。

“外交为民是中国外交的宗旨。”外交部领事司司长吴玺表示，将继续坚持以人民为中心的理念，积极担当作为，“想同胞之所想，急同胞之所急，把党和政府的温暖与关爱传递给每一位海外同胞”。

“面对困难时，我们更清楚地认识到，只有团结协作才能共创美好未来”

在此次撤离行动中，中国秉持人类命运共同体理念，积极协助外国公民撤离。第二批从苏丹撤离人员共493人，除272名中国公民外，应相关国家请求，中国军舰还搭载了巴基斯坦、巴西等国人员。

巴西公民祖海尔和家人乘坐微山湖舰撤离苏丹。在吉达港下船后，他的两个孩子高兴地跑在前面，又蹦又跳。“在撤离过程中，我们充分感受到中方工作人员的细致和温暖。”祖海尔表示，上船不到半小时，就有工作人员来询问他们的饮食习惯，还特地为一家人提供团聚的空间。“这一路上很顺利，我们非常感谢中国。”

“在苏丹期间，一路上看到的都是荷枪实弹的士兵，枪炮声不断。很幸运我们能乘中国军舰及时撤离，一踏上舷梯就感觉安全了。”来自巴基斯坦的侯赛因说，巴基斯坦和中国是好朋友、好伙伴、好兄弟，这次经历让他更加感受到两国“铁杆”友谊。“工作人员待我们就像待自己的兄弟，特意准备了符合我们饮食习惯的食物。衷心祝愿巴中友谊不断深化。”

“感谢中国的帮助！友谊的纽带会将我们越拉越近，我们永远是‘铁哥们’。”巴基斯坦驻吉达总领事哈立德·麦吉德表示，此次撤离行动是构建人类命运共同体的生动体现。“面对困难时，我们更清楚地认识到，只有团结协作才能共创美好未来。”

（本报沙特吉达4月29日电）

《 人民日报 》（ 2023年04月30日 03 版）

(责编：杨光宇、牛镛)