新华社莫斯科4月28日电 题：中国发展成功密码启迪世界——习近平经济思想在俄罗斯各界引发热议

新华社记者安晓萌 刘恺 陈汀

新时代中国的发展奇迹让世界瞩目，吸引众多海外学者探寻其背后的思想之源与科学实践。新华社国家高端智库前不久在莫斯科发布《迈向现代化强国的发展密码——习近平经济思想的时代特质和实践价值》（俄文版）智库报告，引发俄罗斯各界人士和专家学者高度关注和持续讨论。

俄罗斯商界、学界人士普遍认为，在全球发展面临诸多重大抉择的十字路口，各国亟需一份能够指引未来方向的科学行动指引和行为参照。习近平经济思想不仅具有鲜明的中国特色，为中国经济社会发展提供科学指南，也对当今世界具有重要意义，为推动世界经济发展提供中国智慧和中国方案。

当前，世界百年未有之大变局加速演进，人类发展面临重大挑战。中国不断推进中国式现代化，迈向高质量发展，全面推进强国建设、民族复兴，努力以中国式现代化新成就为世界发展提供新机遇。在俄罗斯专家看来，这得益于习近平经济思想的指引。

俄罗斯国立高等经济学院世界经济和政治系教授齐普拉科夫说，在面临贸易摩擦、新冠疫情冲击等多重挑战背景下，中国全面贯彻新发展理念，提出加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局等重点目标。

过去三年，在遭受疫情冲击和全球经济增长前景低迷的背景下，中国经济依然保持韧性与活力，实现稳健增长。俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所副所长乌亚纳耶夫说，中国展示出很强的应对风险挑战的能力，实践证明中国式现代化是切合实际、行之有效的现代化发展模式。

锚定蓝图，久久为功。中国如期打赢脱贫攻坚战，如期全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标。俄罗斯政治学家帕夫连科说，中国实现目标的关键在于制度。中国提出把消除贫困、实现共同富裕作为发展任务，这体现了社会主义制度的优越性。

俄罗斯阿尔希波夫基金会主席阿尔希波夫说，习近平经济思想是为人民谋幸福的经济学。中国紧密结合本国实际，在习近平经济思想指引下，着眼满足民众的愿望和需要，坚定不移推动高质量发展，既顺应民心也合乎实际，发展前景光明。

塔斯社第一副总编辑阿布哈金表示，中国经济发展奇迹生动体现了习近平经济思想蕴含的时代特质和实践价值。习近平经济思想具有科学性、人民性、针对性、实用性和开放性，能够为世界其他国家提供更多发展启示。

智库报告认为，习近平经济思想以历史眼光把握世界变局，创造性提出推动经济全球化健康发展的重要思想，从构建人类命运共同体的战略高度，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

俄罗斯瓦尔代国际辩论俱乐部发展与支持基金会董事会主席贝斯特里茨基说，智库报告对习近平经济思想的解读非常有价值，值得深入研究和思考。对世界发展进程有着相似理解的国家应当从习近平经济思想中收获更多感悟和启迪，凝聚合作力量，共同推进全球可持续发展。

俄罗斯国际事务理事会主任季莫费耶夫表示，在习近平经济思想指引下，中国在经济、社会等领域实现跨越式发展，走出一条具有中国特色的现代化道路。习近平经济思想全面体现了中华优秀传统文化所蕴含的价值理念，以人民为中心的发展思想、构建人类命运共同体理念等都植根于中国传统文化，其中蕴含的互利共赢和包容发展等价值观念对各国都有重要启示。

俄罗斯-亚洲工业家和企业家联盟主席曼科维奇认为，习近平经济思想强调处理好稳和进、危和机、远和近等辩证关系，彰显了发展中大国的经济治理智慧。中国式现代化不仅造福中国人民，同时也为周边国家带来巨大发展机遇，有助于推动全球共同繁荣发展。未来，中国经济发展必将取得更亮眼的成绩，为全球经济增长注入更多动力。

在乌亚纳耶夫看来，习近平经济思想的实践价值已经远远超出一个国家的范畴，对破解全球发展难题贡献了“中国智慧”。

俄罗斯圣彼得堡国立大学副教授科库什金娜说，习近平主席提出全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议等，助力全球共同发展进步。在习近平经济思想指引下，中国积极与世界各国加强联系，广泛开展经济合作。“作为稳定可靠的合作伙伴，中国对全球经济和国际关系的稳定发挥着重要作用。”

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