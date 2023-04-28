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外交部发言人：日本应全力加快日遗化武处理进程

2023年04月28日20:18 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月28日电（记者董雪）外交部发言人毛宁28日表示，日本遗弃在华化学武器问题是中日间重大历史遗留问题，中方敦促日方严肃对待中方和国际社会关切，加大各方面投入，全力加快日遗化武处理进程，为履行自身责任和实现“无化武世界”作出应有努力。

　　当日例行记者会上，有记者问：4月29日是《禁止化学武器公约》生效26周年，处理日本遗弃在华化学武器是公约框架下一项重要工作。请发言人介绍一下处理日遗化武工作最新进展以及中方的要求。

　　毛宁说，日遗化武问题是中日间重大历史遗留问题，也是履行《禁止化学武器公约》的一项重要工作。中方一直敦促日方按照《禁止化学武器公约》和中日两国政府备忘录规定，早日干净彻底销毁日遗化武。

　　毛宁表示，由于日方未能在规定时限内完成日遗化武销毁，禁止化学武器组织第101届执理会审议通过中日双方提交的2022年以后销毁计划，规定日方应于2027年内完成哈尔巴岭等地日遗化武销毁，并就提高大型埋藏点作业效率、提供有效线索信息等重点难点问题提出了解决路径。

　　她说，清除日遗化武毒害是日方不容推卸的历史、政治和法律责任。今年是落实新销毁计划的第一年，处理日遗化武工作将全面展开、全面加速。“中方敦促日方严肃对待中方和国际社会关切，全面、完整、准确落实新销毁计划，加大各方面投入，全力加快日遗化武处理进程，为履行自身责任和实现‘无化武世界’作出应有努力。”

(责编：袁勃、胡永秋)

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