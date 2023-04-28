活动现场合影。开罗大学孔子学院供图

人民网开罗4月28日电 （记者沈小晓）4月28日，由中国驻埃及大使馆主办、开罗大学孔子学院承办，埃中友好示范学校协办的第十六届“汉语桥”世界中学生中文比赛埃及赛区决赛在开罗大学孔子学院小剧场成功举办。

经过激烈的角逐，来自埃中友好示范学校的穆罕默德·埃斯梅尔凭精彩的演讲与太极拳表演获得了本届“汉语桥”世界中学生中文比赛埃及赛区的特等奖，并将代表埃及参加全球总决赛。

本次比赛分为主题演讲与才艺展示两个环节，主要考察选手的中文能力与中华才艺技能。来自埃及的9名中学生参加了此次决赛。在演讲环节，选手们分享了学习汉语的故事，表达了对中国文化的喜爱与对去中国留学的向往。在才艺展示环节，选手们带来丰富多样的节目，如舞蹈《九儿》、绕口令《玲珑塔》、歌曲《来跳舞》等表演。

开罗大学副校长贾麦乐表示，埃中两国的经济文化交流日益密切，两国的友好交往离不开在座所有人员的共同努力，开罗大学一如既往地支持汉语教育事业，推动两国的友好往来。开罗大学孔子学院外方院长李哈布表示，汉语是世界上最具影响力的语言之一，希望同学们利用自己熟知中文的优势，深入了解中华文化和中国人民，结交中国朋友，向他们介绍埃及风土人情、民俗习惯，也把中国的文化、历史和民间故事带回埃及，争当促进中埃友好的文化使者。

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