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澳大利亚塔斯马尼亚州各界愿继续深化与中方交流合作

2023年04月28日17:02 | 来源：新华网
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　　新华社澳大利亚霍巴特4月28日电（记者岳东兴）澳大利亚塔斯马尼亚州各界人士日前表示，愿继续深化与中国方面在多领域的友好合作。

　　中国驻澳大利亚大使肖千近日访问塔斯马尼亚州，同当地各界人士举行会面。

　　26日，肖千在塔州首府霍巴特会见州督芭芭拉·贝克和州长杰罗米·罗克利夫。贝克高度评价塔州与中国福建省友好省州关系，希望双方进一步加强交流互访，深化务实合作。罗克利夫表示，塔州对华各领域务实合作卓有成效，愿继续深化与中方在农业、旅游、教育等领域交流合作。

　　27日，澳南极局政策与国际事务代主任亚历克斯·布拉奇福德等欢迎肖千到访，表示澳政府致力于加强国际合作，维护《南极条约》体系。澳中两国在南极领域合作源远流长，期待未来双方能继续深化交流与合作。

　　肖千还走访了始建于1890年的塔斯马尼亚大学，这是一所公立研究型大学。塔大校方表示愿同中国高校和研究机构继续加强在工程技术、农业、海洋等学科领域合作，期待更多中国留学生来塔大学习交流。

　　肖千在访问期间表示，去年以来，在双方共同努力下，两国关系企稳向好，双方各领域对话和地方交流重新启动。中方愿同澳方共同努力，进一步改善、维护和发展好两国关系。

(责编：崔越、刘慧)

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