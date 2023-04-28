新华社北京4月28日电 （国际观察）韩国绑上美国战车危害自身和地区安全

新华社记者

正在美国访问的韩国总统尹锡悦日前在白宫与美国总统拜登举行会谈。双方同意，升级对韩国提供“延伸威慑”，继续加强韩美日三方合作，并将在供应链、关键技术等方面加强合作。

分析人士指出，美方为谋求一己私利，执意在半岛问题上借题发挥，制造紧张气氛。韩国政府迎合美国“印太战略”，将自身捆绑在美国战车上，不仅不利于韩国自身利益，还会危害地区安全。

尹锡悦此访期间，美韩发表《华盛顿宣言》称，将扩大美韩核危机磋商、新增美韩军事训练和模拟演习、成立“美韩核磋商小组”机制、扩大半岛周边美战略资产出动等。

分析人士指出，韩方为换取美国“延伸威慑”承诺，加强与美军事和经济捆绑，是在配合美国的“印太战略”。

韩国近期多个民调显示，尹锡悦政府支持率连续下滑。前韩国汉阳大学亚太地区研究中心研究教授权起植在接受新华社记者采访时说，韩国政府盲目亲美亲日的外交政策遭到大多数韩国民众反对，特别是处理日本强征劳工和美国监听问题时的屈从姿态引发民众反感。

尹锡悦此次访美携大规模经济代表团随行，希望通过“推销外交”对美扩大出口、吸引投资。然而，美国前不久发布《通胀削减法案》细则，已将在美销量靠前的韩系电动车全部排除在补贴名单之外。韩国《中央日报》指出，美国的《芯片和科学法案》和《通胀削减法案》凸显浓厚的保护主义和“美国优先”倾向，给韩国企业带来巨大不确定性和不利影响。

韩国政府当前的外交政策不仅损害自身利益，更危害地区安全。韩国近来多次与美国或美日两国共同进行演习和训练，包括韩美“自由之盾”大规模联合军演，令半岛局势更加紧张。

《韩民族日报》发表社论指出，韩国在诸多问题上顺从美国，让其成为美国的前哨基地，韩国自身也将在安全问题上陷入恶性循环。（参与记者：周思雨、孙一然、邓仙来）

(责编：崔越、刘慧)