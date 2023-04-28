人民网巴西利亚4月27日电 （记者邵世均）春雨绵绵，雨生百谷。为纪念“中华文字始祖”仓颉造字的贡献，联合国将4月20日中国传统节气“谷雨”这一天定为国际中文日。围绕2023年“增进文明对话”这一主题，巴西戈亚斯联邦大学中医孔子学院举办了传统文化系列讲座和丰富多彩体验活动庆祝节日。

中医拔罐疗法系列线上讲座，不仅弘扬了中华传统技术，助力中巴教育、科研领域合作，也让参会者在临床实践及养生保健上都可以学以致用；“璀璨中国”系列讲座从中国的崛起和国际影响力的不断提升，让巴西学生了解了中国辉煌的历史，明白当今学习汉语的重要性；以“中国和巴西：两个伟大的伙伴！”为主题的第二届汉字书写比赛使选手体验到了汉字之美、文墨之韵，全面激发了学生学习中文的热情。

庆祝活动期间，师生们亲身体验中国文化，通过剪纸、简易山水画、临摹书法、中医针灸治疗、使用筷子和描画脸谱等活动，不仅感受到了中文与中国文化的魅力，更增强了学好中文，利用中文与其它各国人民携手同行，共筑美好未来的信心。

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