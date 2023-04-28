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古巴青年汉学家：中国的发展经验值得拉美国家借鉴

人民网记者 吴思萱
2023年04月28日14:42 | 来源：人民网-国际频道
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“我对中国的历史文化很感兴趣，从2011年开始学习中文，发现中文似乎并没有想象得那么难，这或许就是我和中文、中国的缘分吧！”在中外语言交流合作中心举办的第14个联合国中文日暨第4个国际中文日的庆祝活动上，参与“新汉学计划”的古巴青年汉学家王少聪（Wilson Barroso Diaz）向人民网记者讲起他的中国故事。

古巴青年汉学家王少聪（Wilson Barroso Diaz）接受人民网采访。 人民网记者 吴思萱摄

中国人的友善与勤奋令人印象深刻

“尽管中国与拉美国家在语言和文化习俗上有很大差异，但通过不断交流，我有了很多中国朋友，中国朋友们也带我很轻松地融入了更多的朋友圈。”王少聪说。在他看来，一旦开始学习中文，就会爱上这个语言和它所代表的文化；只要开启沟通，就会发现中国人的友善。

7年多时间，王少聪走访过中国很多地方。在他眼中，中国地大物博，每个地方都有独特的魅力。他喜爱中国北方的冬日雪景，也沉醉于上海将传统与现代完美相融的都市文化，更被摩天林立的科技深圳深深震撼。

中国人的奋斗精神给王少聪留下深刻印象，他谈道：“无论走到中国的哪个地方，都可以看到勤奋刻苦、努力工作的中国人，他们高度专注于自己的事业，这对自身进步和国家发展都是十分有益的。”

“希望成为中拉文化交流的使者”

作为中国人民大学国际关系专业的在读博士生，王少聪提到：“我现在研究政党外交，古巴和中国都是我研究的一部分，希望中国和古巴乃至整个拉美地区能开展更多的政党外交。”

谈及未来毕业后的发展，他希望能发挥专业特长和优势，“希望有机会成为中国高校中教授国际关系的老师、或是到联合国从事解决国际纠纷的工作，为国际政治领域的学术交流、为促进和平与发展贡献自己的力量”。

王少聪说：“在调研走访中，我发现中国和古巴两国人民对彼此有着浓厚兴趣，中古两国有着十分广阔的合作前景。”目前，他也积极加入到推动中国与拉美建立友好城市的队伍中。“我们青年力量需要为中拉民心相通做点事，希望我能成为中拉文化交流的使者，”他说。

中国的发展经验值得拉美学习

在前不久到浙江与江西的调研中，王少聪切实感受到“中国政府的政策是如何推动经济发展，提升人民的生活水平和质量”。

王少聪指出，在脱贫攻坚和乡村振兴中，中国提出因地制宜，在各地找到适合自己发展的道路；努力实现农村医疗、教育等多个领域的全面发展，进而提升农民的整体素质和农村的整体风貌。“中国政策的包容性和发展经验值得古巴乃至整个拉美地区学习借鉴。”他肯定道。

王少聪高度评价中国的改革开放政策。他认为，这一政策既高瞻远瞩，又求真务实，推动了中国经济社会的快速发展。“世界为中国的飞跃进步而惊叹！中国对外开放的水平越来越高，改革开放政策也将继续对中国未来的发展产生深远影响。”他称赞说。

王少聪十分认同中国“天地大同”“美美与共”的理念。他表示：“中国向世界提出的‘一带一路’倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，内涵深刻，充满智慧，为世界不同国家的发展带来启示。全球各国不断交流互鉴，才能实现共同发展。”

(责编：艾雯、杨牧)

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