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中国代表呼吁国际社会推动叙利亚人道状况根本改善

2023年04月28日13:33 | 来源：新华网
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　　新华社联合国4月27日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽27日呼吁国际社会将对叙利亚的人道援助与灾后重建有机结合起来，推动叙人道状况得到根本改善。

　　耿爽在安理会叙利亚政治人道问题公开会上发言时表示，叙人道局势依然严峻。要大力推进跨线救援工作。中方赞赏叙政府简化审批流程，为跨线救援提供便利，敦促叙西北部实控方停止对跨线救援设置障碍。

　　耿爽还表示，要保障充足的人道投入。中方呼吁国际社会为叙利亚人道响应计划提供充足的资金支持；要统筹推进早期恢复项目建设。过去一个月，至少115名叙利亚平民被战争遗留爆炸物夺去生命，相关工作要尽早纳入早期恢复范畴；要全面解除非法单边制裁。有关国家在地震后宣布临时性放宽或暂停对叙单边制裁，此举不能掩盖长期单边制裁带来的系统性损害。有关国家应立即无条件解除对叙非法单边制裁，停止加剧人道主义灾难。

　　耿爽表示，当前，叙利亚政治进程仍深陷僵局，恐怖分子在叙境内活动依旧猖獗。中方鼓励各方从叙利亚人民福祉出发，积极配合联合国秘书长叙利亚问题特使裴凯儒的工作，争取政治进程早日取得进展。叙利亚同地区国家近期积极开展互动，对外释放出积极信号。希望有关进展能够为叙政治进程注入新的动力。国际社会要共同打击叙境内的“伊斯兰国”“支持阵线”“东伊运”等恐怖组织，并共同阻止对恐怖势力的纵容、包庇或政治利用。

(责编：徐祥丽、刘洁妍)

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