新华社悉尼4月28日电（记者王琪）第六届中国国际进口博览会（简称“进博会”）推介会27日在澳大利亚悉尼举办，吸引约200名来自新南威尔士州政府、商协会和企业的代表参加。

中国驻悉尼总领事周立民、中国国际进口博览局副局长刘福学、新南威尔士州投资与贸易局副局长凯莉·贝尔等出席活动并致辞。

周立民表示，中澳两国资源禀赋不同，经济互补性强，合作潜力巨大。作为全球共享的国际公共产品，进博会为中澳双方进一步深化经贸合作发挥了重要平台作用，希望澳工商界积极参展参会，利用这一优质平台拓展经贸交流合作，共享中国发展红利，推动中澳关系持续健康稳定发展。

刘福学表示，历届进博会上，来自澳大利亚的铁矿石、保健品和农产品备受青睐，签下大量订单。期待更多澳大利亚企业和机构继续深入参与进博会，谱写开放、合作、创新、共赢的“进博故事”。

贝尔表示，进博会为澳大利亚产品和服务进入中国市场提供了绝佳机遇。新南威尔士州政府致力于支持出口商与包括中国在内的市场开展贸易合作，将发动在全球各地的网络支持该州企业参加今年的进博会。

本次推介会由中国国际进口博览局、澳大利亚中国总商会悉尼分会、澳大利亚中国工商业委员会新州分会共同主办。一些澳大利亚企业在推介会上确认参展。

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