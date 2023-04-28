新华社联合国4月27日电（记者王建刚 毛磊）联合国经济及社会理事会（经社理事会）青年论坛27日在纽约联合国总部闭幕。中国青年代表积极参与论坛对话交流和系列边会活动，通过联合国舞台向国际社会讲好中国故事。

本次论坛为期3天，邀请各国青年事务部长、青年组织负责人、各界青年代表和嘉宾通过线上线下方式参加。

全国青联副主席傅振邦在论坛部长级圆桌会上发表视频致辞。他表示，世界进入新的动荡变革期，越是充满挑战，越是需要各国青年团结起来。中国致力于践行青年优先发展理念、发挥青年生力军作用、构建青年发展全球伙伴关系，为落实联合国2030年可持续发展议程、推动构建人类命运共同体贡献力量。

全国青联选派中国青年代表团参加论坛。青年代表柳济琛、林腾宇、郭晓雯分别在论坛开幕式、主题论坛、亚太区域分组会议环节发言，介绍了中国青年为推动落实联合国可持续发展目标和全球发展倡议作出的创新和贡献，并围绕自己开展的务实项目和成果经验进行了交流分享。

据了解，联合国经社理事会青年论坛是联合国框架下青年参与全球治理的重要平台。本次论坛以“与青年携手，加速疫后复苏，全力实施2030年可持续发展议程”为主题，联合国秘书长古特雷斯、经社理事会主席斯托耶娃、第77届联合国大会主席克勒希、联合国秘书长青年问题特使维克勒马纳亚克出席25日的开幕式并致辞。论坛上，各国代表围绕“清洁饮水和卫生设施”“经济适用的清洁能源”“产业、创新和基础设施”“可持续城市和社区”等可持续发展目标开展交流研讨。

(责编：徐祥丽、刘洁妍)