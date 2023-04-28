人民网布宜诺斯艾利斯4月27日电 （记者姚明峰）近日，由国家大剧院艺术家组成的代表团结束了在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯的文化交流活动，圆满完成此次南美文化交流之旅。

应阿根廷基什内尔文化中心与科隆剧院邀请，代表团于4月23日由巴西圣保罗启程前往阿根廷布宜诺斯艾利斯，携手两家世界剧院联盟成员机构举办舞台艺术电影展映与联合音乐会，进一步深化中国与南美地区之间的艺术交流与文明互鉴。23日当天，国家大剧院京剧电影《赤壁》在阿根廷基什内尔文化中心进行展映。此前，国家大剧院歌剧电影《风流寡妇》同样在此获得了阿根廷观众的欣赏与喜爱，至此实现了国家大剧院舞台艺术电影在南美地区的首映。

当地观众马丁在观影后表示：“京剧电影《赤壁》不仅体现了中国博大精深的历史，同时呈现了令人赞叹的服装与舞美效果。艺术是沟通世界的语言，希望未来可以参加更多的中国文化活动。”阿根廷文化部国际事务负责人弗朗西斯科·塔亚纳指出：“南北半球两家艺术机构合作基础深厚，《赤壁》在阿根廷基什内尔文化中心展映是标志着国际交流合作领域里程碑式的事件，同时也是将中国传统文化带给世界各地新观众的历史性瞬间。”

24日，国家大剧院管弦乐团首席李喆与长笛首席叶怡礽为阿根廷科隆剧院高等艺术学院7位学生讲授大师课。从演奏技巧、曲目选择到专业乐团面试，两位艺术家均进行了鲜活有趣的示范与深入浅出的讲解。长笛音乐家叶怡礽以工作坊的形式调动3位长笛学生尝试全新的练习姿势，现场气氛十分热烈。

大师课结束后，高等艺术学院长笛专业学生米高·多勒约分享了他的感受：“今天参加的大师课受益匪浅，国家大剧院管弦乐团的音乐家教会我不少特殊的技巧。它们不仅有利于日常练习，也会帮助我走上专业的音乐道路。”高等艺术学院教师胡安·米凯利指出：“此前，学院同国家大剧院管弦乐团就本次联合音乐会与大师课的举办已进行了深入交流。今天的大师课非常成功。大剧院高水平音乐家们前来授课，不仅教授学生们演奏技巧，更对他们日后选曲、参加乐团面试及职业道路选择均给予具体指导。”

随后，国家大剧院文化代表团来到科隆剧院舞美工厂进行参观。舞美工厂坐落于布市博卡地区，此地正是著名的阿根廷博卡青年足球队的发源地和主场，选址于此也是为了更好地同当地文旅产业相结合。舞美工厂于2021年正式对外营业，除解决科隆剧院的舞美置景仓储问题以外，致力于为观众打造一种来自剧院以外的沉浸式体验，以亲民价格提供与后台舞美近距离接触的机会，同时观众们亦可在此观看小型歌剧演出。

本次交流活动的最后，国家大剧院管弦乐团与科隆剧院高等艺术学院的联合音乐会将此次文化之旅的氛围推向高潮。音乐会在久负盛名的科隆剧院举行，剧院迄今已成立115年，可容纳2500名观众，是悉尼歌剧院落成之前南半球最大的歌剧院，其舞台迎来过从富特文格勒、卡拉扬到柏林爱乐乐团等诸多古典乐界熠熠生辉的演奏家、乐团等。

在阿根廷观众热烈的掌声中，音乐会在科隆剧院金色大厅隆重上演。阿根廷音乐家们以一曲门德尔松《第四号弦乐四重奏拉开了》联合音乐会的帷幕。在当地音乐家演绎完门德尔松、克鲁格哈特的经典曲目之后，音乐会迎来了“中国时间”。来自国家大剧院管弦乐团的音乐家们相继演奏了莫扎特《G大调小夜曲》《C大调长笛与竖琴协奏曲》、鲍元恺《杨柳青》《紫竹调》等中外作品，更献上阿根廷作曲家皮亚佐拉的《自由探戈》，在场观众回报以热烈的掌声。在返场环节，中阿两国音乐家携手合作，以一曲《良宵》为两国观众送上来自东方古国的深情祝福。

谈及本次联合音乐会举办的意义，科隆剧院院长豪尔赫·泰勒曼表示：“这次联合音乐会的举办令两家艺术机构之间的合作又向前迈进一步。阿根廷观众开放包容，非常激动能领略到中国文化与艺术的魅力。”国家大剧院副院长、文化代表团团长赵铁春指出：“代表团来到阿根廷同科隆剧院举行联合音乐会，为双方增进了解、增加友谊。在世界剧院联盟的合作框架下，许多世界一流剧院在联盟平台上一起工作，通过艺术的手段进行交流，我相信一定会收获更丰硕的成果。”中国驻阿根廷大使邹肖力高度评价本次音乐会：“欢迎来自祖国的艺术家们，特别高兴也感谢大家漂洋过海两万公里，把这么美妙的音乐送到离我们祖国最远的一个国家的首都。”

至此，国家大剧院艺术家远赴南美文化交流首访圆满成功。此次跨越山海的文化交流增进了中国与南美大陆人民的友谊与互信，不仅将中华文明之魅、之美带到了更远的大陆，同时带回了巴西和阿根廷两国观众的祝福与情谊。

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