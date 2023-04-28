人民网堪培拉4月28日电 （记者陈效卫）27日下午，第六届中国国际进口博览会推介会在澳大利亚悉尼成功举办。本次活动由中国国际进口博览局、澳大利亚中国总商会悉尼分会、澳大利亚中国工商业委员会新州分会共同主办，中国银行悉尼分行为支持单位。

中华人民共和国驻悉尼总领事周立民，中国国际进口博览局副局长刘福学，新南威尔士州投资与贸易局副局长凯莉·贝尔，澳大利亚贸易投资委员会农产品及消费品、出口供应链服务部总经理戴维·罗森，澳大利亚中国工商业委员会新州分会主席支巧玲，澳洲制造首席执行官本·拉扎罗等出席活动并致辞。澳联邦政府前贸易与投资部长安德鲁·罗布，中国驻澳大利亚大使馆及驻悉尼、墨尔本、布里斯班、珀斯、阿德莱德总领馆的经商参赞出席。澳当地州政府、商协会和企业代表约200人参加。

周立民总领事表示，长期以来，中国积极主动扩大进口，推动世界市场相通，深化经贸合作关系。中国大力推进中国式现代化，不断扩大高水平对外开放，深度参与全球产业分工和合作，以自身开放推动世界共同开放。中澳两国资源禀赋不同，经济互补性强，合作潜力巨大。作为全球共享的国际公共产品，进博会为中澳双方进一步深化经贸合作发挥了重要平台作用，希望澳工商界把握商机，积极参展参会，利用进博会这一优质平台，拓展经贸交流合作，共享中国发展红利，推动中澳关系持续健康稳定发展。

刘福学副局长表示，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。历届进博会上，来自澳大利亚的铁矿石、保健品和农产品备受青睐，签下大量订单。中国有政策、有市场、有环境、有平台，中澳各领域合作发展前景十分广阔，期待更多澳企业和机构继续深入参与进博会，谱写开放、合作、创新、共赢的“进博故事”。

凯莉·贝尔副局长表示，新南威尔士州政府致力于支持出口商与包括中国在内的市场开展贸易合作。进博会为澳大利亚产品和服务进入中国市场提供了绝佳机遇，州政府将发动在全球各地的网络支持新州企业参加今年的进博会。

戴维·罗森总经理表示，中澳两国贸易往来已久，中国是澳大利亚重要的商品和服务贸易伙伴，在农产品、教育、能源等领域开展广泛合作。进博会为澳大利亚的优质食品和消费品等进一步开拓中国市场提供了广阔平台，澳大利亚将大力组织会员企业参加第六届进博会。

支巧玲主席表示，进博会是澳大利亚企业深化与中国企业商业伙伴关系的重要渠道。澳大利亚中国工商业委员会长期以来鼓励会员企业参与进博会，今年3月和4月专门举办两场发布会向会员企业介绍进博会有关情况，推动参加第六届进博会，并将为参展企业提供大力支持。

活动现场，澳大利亚海空货运服务有限公司确认参展并签订协议。澳中农业协会携手其成员企业品牌Talentail和Ultinature确认参加第六届进博会，愿继续推荐澳优质宠物食品、儿童健康产品、奶制品等亮相进博会。

在澳工作期间，工作组还拜访了澳大利亚中国工商业委员会新州分会，并将与澳大利亚中国总商会及相关会员企业、贝拉米等当地商协会组织和企业交流，诚挚邀请澳企业参展参会。

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