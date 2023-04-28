人民网大马士革4月27日电 （记者薛丹）中国第21批赴黎巴嫩维和多功能工兵分队和建筑工兵分队近日高标准通过联合国第二季度装备核查，这也是该维和部队任务期内最后一次接受核查，此前三次核查均顺利通过。

联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）司令部派出17名官员组成核查组，先后对我赴黎维和建筑工兵分队和多功能工兵分队各类装备器材逐项进行核查。核查采取听取汇报、现地检查、实装操作、随机提问等方式，对武器装备、机械车辆等11类主要装备以及餐饮、通信、办公、住宿等16类自我维持装备进行了全要素、全方位的核查。

装备核查是联合国对出兵国所提供的装备和设施能否满足维和要求而进行的综合性评估，通常每季度进行一次。

自去年8月部署到任务区后，中国第21批赴黎维和部队已累计扫除地雷1200余枚，圆满完成40余项施工任务，接诊患者2100余人次、手术15台次，实现了扫雷无伤亡、施工无事故、医疗无差错，赢得联黎部队及当地民众广泛赞誉。据了解，中国第21批赴黎维和医疗分队将于5月中旬接受核查。

(责编：艾雯、杨牧)