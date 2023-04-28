人民网罗马4月27日电 （记者谢亚宏）当地时间4月25日上午，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区希腊双边投资促进宣介会在中远海运比港港务局（PPA）成功举办，上海市委常委、临港新片区党工委书记、管委会主任陈金山，中华人民共和国驻希腊大使肖军正，临港新片区党工委委员、管委会专职副主任赵义怀，希腊阿提卡省长乔治·帕图利斯，希腊海运部秘书长马诺利斯·库图拉基斯，比雷埃夫斯市长亚尼斯·莫拉里斯等出席活动。

陈金山指出，中国和希腊两国之间有着紧密的友谊纽带，各领域均有着深度合作。临港新片区作为中国改革开放最前沿，热忱欢迎希腊各方面关注、支持临港新片区，欢迎希腊与上海两地企业增进双边投资贸易，进一步加强在航运、金融、保税经济、绿色低碳、旅游教育等领域的合作，充分发挥临港新片区改革创新制度优势，让广大企业享受到政策红利。

肖军正表示，临港新片区近年来的发展受到各方瞩目，此次在新冠疫情后率先到访希腊，体现出对吸引希腊投资临港新片区的诚意和热情。中国驻希腊大使馆将积极促进双方合作，共同开发双方优势资源，并祝愿中希友谊长青。

赵义怀表示，洋山特殊综合保税区是临港新片区开放型平台和新兴业态主要承载地，着力打造以海运、空运、仓储物流、融资租赁、保税研发制造、大宗商品贸易、跨境电商等多种业务综合发展的高能级区域，同时也是制度创新的试验田。希望广大希腊企业前来投资洽谈，并邀请航运相关政府部门、重点企业、行业协会等参加临港新片区主办的国际高能级航运论坛。

马诺利斯·库图拉基斯指出，希腊和中国都有着丰厚的文化遗产和丰富璀璨的历史，两国除了长久的、文化与历史之间的联系外，还有着密切的航运、经济和商贸领域的联系。随着近年来希腊和中国各领域合作不断加强，未来合作前景将更加广阔。

亚尼斯·莫拉里斯表示，比雷埃夫斯是“21世纪海上丝绸之路”的重要门户，也是连接中国与中东欧腹地的重要桥梁。中远集团为了开发和现代化改造比雷埃夫斯港而实施的战略性投资无疑加强了港口在世界航运、旅游和贸易版图上的地位。临港区自由贸易新片区的例子值得我们研究，并为我们提供必要的、有关采纳顺应国情和地方条件最优解法的知识，以便将更广泛的比雷埃夫斯地区转变为高科技地区和航运服务业的环保枢纽。

临港新片区管委会特殊综合保税区处（航运处）处长林益松就临港新片区区位条件、产业布局规划等进行介绍，结合临港新片区推动运输自由、贸易自由、投资自由、资金自由、人员从业自由和数据便捷连通等“五自由、一便利”实践，分析区域开放性营商环境对促进中国、希腊两国在投资、贸易、航运等各领域合作的新机遇。林益松处长结合临港新片区推动船舶管理、海员外派、“中国洋山港”籍船籍港的创新实践，提出中、希两国拓展航运领域规则、管制、管理、标准等制度型开放的合作展望和愿景。

上海外办欧非处处长李春平主持了当天的活动，会议吸引了来自国际商会、国际组织、政府部门，以及希腊本地船东、码头公司、物流公司和全球多家航运组织、航运工会等重点机构参加，线上、线下出席活动人员超过500人。

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