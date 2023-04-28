新华社巴黎4月27日电（记者徐永春）“遇·鉴中国——中华文化主题展”27日亮相当天开幕的法国巴黎博览会，借助丰富多样的表现形式，打开一扇感知中华文化的窗口。

本次中华文化主题展由中国外文局主办，当代中国与世界研究院承办，并由故宫博物院、江西省人民政府新闻办公室等共同协办。

主题展设置“文化产品展示区”“文化技艺展演区”两个展馆。其中，“文化产品展示区”集中展出介绍中华文明与特色文化主题的图书、影像、手工艺和文创产品等500余种，重点展示“中国关键词”全系列多语种主题图书、江西景德镇陶瓷工艺品、浙江“和合文化”工艺品等文化展品。“文化技艺展演区”设有“长嘴壶茶艺”“一根面”等中华文化技艺表演、“美猴王”系列手绘等文化体验活动。

中国外文局（中国国际传播集团）副局长于涛在主题展开幕致辞中说，中国外文局参加具有百年历史的巴黎博览会，与法国和世界各国朋友共赴文明之约，这对中外交流合作具有重要意义。主题展旨在向观众介绍中国式现代化的文明根脉和美好前景，展现丰富多彩、生动立体的中国形象。

中国驻法国大使馆公使陈力表示，本次主题展带大家领略中华文化的博大精深，近距离了解真实、立体、全面的中国。中国驻法使馆期待与巴黎博览会等各方加强合作，共同推动中法人文交流持续深化，不断增进两国人民相互了解与友谊。

法国史学家菲利克斯·托雷斯说，法中文明有悠久的交往传统。近年来，法国出版发行了大量介绍中国的图书，很多欧洲读者也期待通过阅读来认知中国。本次展览为观众提供了一个了解中国文化的好机会，帮助观众感知中国文化，聆听中国声音。

巴黎博览会创办于1904年，是历史悠久、享有盛誉的综合性展会。本届博览会为期12天，共吸引来自100多个国家和地区的3200余家展商参展。

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