新华社北京4月27日电 美国共和党人把持的国会众议院26日以区区两票优势批准该党就提高债务上限并大幅削减开支所作法案。

一些媒体认为，这为共和党人迫使总统拜登等民主党人参与债务上限谈判“踢出了开场球”。

债务上限指美国国会为联邦政府设定、为履行已产生支付义务而举债的最高额度。触及这条“红线”，意味着美国财政部借款授权用尽。今年1月19日，美国联邦政府债务规模即已达到31.4万亿美元法定债务上限。财政部当天开始采取非常规措施，以避免政府债务违约。拜登与共和党籍众议长凯文·麦卡锡2月初曾就债务上限举行会晤，但后续再无实质性沟通。

这是1月20日在美国首都华盛顿拍摄的财政部大楼。新华社记者刘杰 摄

眼下，民主、共和两党正就提高债务上限问题撕扯。美国财政部年初就曾警告，如果两党不能在6月初以前通过法案，进一步提高债务上限或设置时限暂停债务上限生效，联邦政府将难以避免债务违约。就国会提高债务上限问题，共和党人坚持提高债务上限必须以大幅削减联邦政府开支为前提，民主党则称应无条件提高债务上限。

麦卡锡本月19日公布《限制、节约、增长法案》，矛头对准拜登政府主推的涉及经济、社会、民生等领域的多项政策。按照麦卡锡的说法，该法案有望在10年内削减4.5万亿美元联邦政府开支。法案提议在明年3月31日前，暂停把债务上限控制在31.4万亿美元，如果两党能在这一时限之前同意把债务上限再提高1.5万亿美元，则这一时限作废。

另外，法案要求国会把定于今年9月30日结束的2023财政年度所批联邦财政开支缩减至1.47万亿美元；除关联老龄人口的退休和医保项目外，今后10年联邦财政开支年度增幅不得超过1%。据美联社报道，为确保法案在众议院表决中获得通过，麦卡锡还对共和党内强硬人士作出妥协，包括保留生物燃料税惠政策。

不过，在26日的表决中，仍有四名共和党议员对本党力推的这一法案投下反对票。表决结果显示，法案以217票赞成、215票反对的结果“压线”过关。此次表决中，两党均有议员缺席。参加表决的众议员中，四名共和党人和全体民主党人投反对票，其余共和党议员则投票支持。众议院共设435个议席。目前，共和党控制222个议席，民主党控制213个议席。

这是1月6日在美国华盛顿国会拍摄的凯文·麦卡锡（中）。新华社记者刘杰摄

麦卡锡在法案通过后呼吁拜登谈判，同时要求把持参议院的民主党人要么批准法案，要么另提方案。然而，据路透社报道，共和党推出的这一法案几无可能在参议院获批，即便过关也会被拜登否决。麦卡锡实际希望借法案向拜登施压，促其开始就债务上限问题谈判，而后续更艰难的任务是在与民主党人达成妥协的同时避免共和党内强硬保守派在投票中“反水”。

按美联社说法，不少共和党议员认为法案削减联邦政府开支力度不够，仅是为了迫使民主党人坐到谈判桌前而决定支持麦卡锡。而民主党人依然坚持提高债务上限不得附加条件。拜登当天表示愿与麦卡锡对话，但避免历史性债务违约“不容谈判”。白宫新闻秘书卡里娜·让-皮埃尔发表声明说：“总统已明确，法案绝无可能成法。”参议院民主党领袖查克·舒默说，法案在参议院“入院即死”，共和党人的做法“只会让我们危险地接近”债务违约。

自1985年以来，美国财政部已十余次采取特别措施避免债务违约，而民主、共和两党在联邦政府濒临违约时就债务上限问题展开恶斗的场景更是频频上演。媒体预期，两党今后数周仍将就债务上限问题缠斗。（海洋）

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