新华社大阪4月27日电（记者郭丹 李光正）2025年日本大阪·关西世界博览会中国参展签约仪式27日在大阪举行，中国参加本届世博会的筹备工作也将全面展开。

本届世博会中国馆政府总代表、中国贸促会副会长张慎峰与2025年日本大阪·关西世博会协会事务总长石毛博行分别代表中日双方在参展合同上签字。

签约仪式上展示了此次中国参展的大型自建馆——中国馆的建筑外观设计方案。这一取形于延绵展开的中华传统书简长卷的建筑呈竹黄色，体现了中华文化源于自然、顺应自然、与自然和谐共生的理念。

张慎峰表示，中国此次参展的主题为“共同构建人与自然生命共同体——绿色发展的未来社会”。中国希望通过参加本届世博会，进一步推动与日本以及世界各国在文化、经贸等多领域的交流合作，与各参展方共同描绘绿色发展的未来社会。同时，中国还将积极策划丰富多彩的配套活动，组织中国省区市和大企业赴日举办各类活动，持续推动中日文化交流互鉴以及中日企业务实合作，为中日关系发展注入新动力。

石毛博行感谢中方对本届世博会的大力支持，希望通过世博会的平台，加深中日两国在文化、经贸等多领域的交流合作。

2025年日本大阪·关西世界博览会将于2025年4月13日至10月13日举行，以“构建未来社会，想象明日生活”为主题。主办方此前预计将有约150个国家和地区及25个国际组织参展，接待访客2800万人次。

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