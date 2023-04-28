新华社北京4月27日电（记者白瀛）27日在京参加首届兰花奖终评会的来自中国、美国、英国、意大利、西班牙、埃及、日本、印度、澳大利亚9个国家的评委在围绕“全球文明倡议”座谈交流时表示，国之交在于民相亲，民相亲在于文相融，不同文明对价值内涵有不同的认识，但各国人民对美好生活的向往是相通的，只要积极响应全球文明倡议，找到不同文明间的最大公约数，促进相互理解，就能够为构建人类命运共同体筑牢更加坚实的人文基础。

首届兰花奖评委会主任委员、中国外文局局长杜占元表示：“中国外文局发起设立兰花奖，其初衷完全契合全球文明倡议内涵，是繁荣世界文明百花园、推动构建人类命运共同体的重要实践。”

首届兰花奖国际评委、美国华美协进社社长兼总裁贺志明说：“全球化让我们联系更加紧密，成为一个共同的地球村，一个共同体。我希望大家都做一名友好使者，尽可能与其他国家的民众联系交往，增进友谊。”

首届兰花奖评委会副主任委员、中国日报社原社长兼总编辑周树春认为：“要把全球文明倡议同世界百年变局的判断、同弘扬全人类共同价值的主张、同推动构建人类命运共同体理念联系起来看，才能有更深刻的理解和解读。”

首届兰花奖国际评委、华纳兄弟探索集团副总裁魏克然·钱纳强调在国际文化交流中发挥年轻人的力量，认为“在当今严峻的世界形势下，促进国际文化交流、文明互鉴更需要激发年轻人的能量”。

首届兰花奖国际评委、全球化智库（CCG）创始人王辉耀表示，“面对当前东西方之间的误解和冲突，最好的方式就是通过文化交融，促进文明交流、开展互学互鉴。兰花奖对于呼应全球文明倡议，促进文明交流互鉴是非常有影响力的。”

首届兰花奖国际评委、埃及本哈大学教授萨维·萨维·艾哈迈德表示：“希望全球文明倡议能够在全球得到广泛认同，为推动人类文明发展作出贡献，促进世界文明百花园群芳竞艳。我坚信，中国会积极促成更多各国间的对话交流合作。”

中国外文局发起设立的兰花奖，旨在表彰奖励全球范围内，积极投身国际文化交流事业，致力于促进中外文化交流互鉴、推动全球文明对话合作的外籍人士或机构。首届兰花奖自2022年8月发起全球征集以来，共征集参评对象314人（次）、参评机构33个，遍布亚洲、欧洲、非洲、北美洲、南美洲、大洋洲六大洲，美、日、德、英、法、意、俄、澳、南非等近80个国家和地区。

(责编：徐祥丽、刘洁妍)