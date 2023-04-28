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国际回声

2023年04月28日06:03 | 来源：人民网－人民日报
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　　近年来，中国消费产品质量不断提升，种类日趋丰富。中国消费市场对外部需求的反应敏锐，中国制造商创新热情也很高。中国坚持高水平对外开放，经济取得巨大成功，中国消费市场也以惊人速度发展和变化。这有利于中国自身经济发展，更有利于各国共同繁荣。

　　——俄罗斯—亚洲工业家和企业家联盟主席维塔利·曼科维奇

　　中国坚持推进高水平对外开放，以自身新发展为世界提供新机遇。中国举办多个国际性展会，促进和加强了世界各国之间的交流，增进了世界对中国市场和商业机会的了解，鼓励和促进更多外资进入中国。这不仅有利于中国经济高质量发展，也有助于稳定全球供应链，促进全球贸易与消费，带动全球经济复苏与发展。

　　——巴西商业领袖组织相关负责人小若泽·里卡多·卢斯

　　今年是中国改革开放45周年。改革开放以来，世界见证了中国消费向多样化、个性化、专业化发展。中国消费市场实现了升级，消费品选择非常丰富，消费者对高质量产品的需求不断提升。日本企业需要持续针对中国消费者需求研发新产品，这将给日本企业带来创新动力。

　　——日本国际贸易促进协会业务部部长泉川友树

　　中国消费群体处在技术更迭、多元变化与新消费行为层出不穷的前沿。未来10年，中国对全球消费增长的贡献将居于领先地位。国际品牌与产品在开拓中国市场时，需要充分运用创新理念，吸引中国消费者。中国坚定不移推动高水平对外开放，加快构建新发展格局，为全球企业开拓中国市场和中国企业走向世界创造机遇。

　　——新西兰中国国际贸易促进委员会会长和志耘

　　中国以实际行动证明，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。中国将一如既往扩大开放，与世界共享中国市场机遇，为全球经济复苏提供动力。    

　　——印尼亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺

　　中国的营商环境越来越好，服务越来越优。中国以负责任的态度，促进世界经济的发展与繁荣。中国经济增长是全球增长重要驱动力，带动各国走上共同发展道路。

　　——哈萨克斯坦世界经济政治研究所研究员叶尔苏丹·然谢托夫

　　中国消费市场规模庞大，也张开双臂欢迎世界各国产品进入其市场，体现了中国所坚持的合作共赢理念。众所周知，中国欢迎每一位合作伙伴，这正是中国坚持合作共赢理念的体现。相信中国将进一步扩大开放，吸引更多外国企业投资中国市场。

　　——埃及阿拉伯研究中心顾问迪卜


　　《 人民日报 》（ 2023年04月28日 17 版）
(责编：牛镛、杨光宇)

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