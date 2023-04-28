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国际能源署：今年全球电动汽车销量将增长35%

2023年04月28日06:02 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社巴黎4月26日电  （记者刘芳）国际能源署26日发布《2023年全球电动汽车展望》报告说，今年全球电动汽车销量较上一年将增长35%，达到1400万辆，占汽车市场整体份额将增至18%。全球汽车行业巨变深刻影响能源行业，到2030年，汽车电气化将使全球石油需求每日削减至少500万桶。

　　国际能源署署长比罗尔表示，电动汽车驱动新的全球能源经济迅速兴起，也为全世界汽车制造业带来历史性变革。他说：“我们正在目睹的趋势对全球石油需求有重大影响。一个多世纪以来，内燃机没有竞争对手，但电动汽车正在改变现状。”

　　报告说，目前，绝大多数电动汽车销售集中在中国、欧洲和美国三大市场。其中，中国是领跑者，去年全球60%的电动汽车销售发生在中国，全球已售出的电动汽车一半以上在中国。

　　此外，去年欧洲、美国电动汽车销售量分别增长15%和55%，印度、印度尼西亚电动汽车销售量增加两倍以上，泰国销量翻倍。主要经济体的政策方案将进一步提高电动汽车的市场份额。

　　报告还指出，市场趋势正在对电池生产和供应链产生积极的连锁反应。全球已宣布的电池生产项目足以满足到2030年的电动汽车需求。2022年中国电池和零部件出口占全球份额35%以上。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月28日 14 版）
(责编：牛镛、杨光宇)

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