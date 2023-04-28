本报记者 陈尚文

“在不确定的世界中，各国坚持团结合作、开放包容尤为重要。”世界知识产权组织副总干事王彬颖日前在接受本报记者专访时表示，各利益攸关方需秉持相互尊重、合作共赢、责任共担的精神，为构建更加公平、繁荣的世界作出贡献。

在博鳌亚洲论坛2023年年会上，世界知识产权组织与博鳌亚洲论坛联合举办了“知识产权在数字经济和全虚拟世界中的前景”论坛。在论坛演讲中，王彬颖分享了她对如何构建适应时代挑战的知识产权制度以及推动国际交流合作的思考。她表示，前沿技术涉及各种知识产权类型，需要从整个知识产权体系角度来看待问题，以更好促进创新，驱动经济社会发展。

“中国式现代化具有多种独特优势。”王彬颖说，中国在追求现代化的进程中充分考虑自身国情，发挥制度优势，进行改革与创新；明确提出创新驱动发展战略，将创新作为国家发展的核心动力；注重消除贫困、实现共享繁荣，让更多民众拥有实实在在的获得感、幸福感；积极参与全球治理、推动国际合作，致力于与世界各国实现互利共赢。

王彬颖认为，中国在科技创新和知识产权领域取得显著成就，正是中国式现代化优势的生动体现。2022年，中国全社会研究与试验发展经费投入突破3万亿元人民币，与国内生产总值之比达到2.55%；中国全球专利、外观设计、商标的知识产权申请量保持领先地位，2022年通过世界知识产权组织《专利合作条约》体系、马德里体系和海牙体系提交的申请数量分别位列全球第一、第二和第三；中国全球创新指数排名从2012年的第三十四位，跃升至2022年的第十一位，是全球唯一进入前15名的中等收入经济体；在全球创新指数的81项创新指标中，中国有9项排名第一，成为全球创新的引领者。

“中国为世界知识产权事业发展作出重要贡献。”王彬颖表示，中国不仅通过加强国内知识产权保护为全球创新提供广阔市场，还积极参与世界知识产权组织框架下的全球知识产权治理。

王彬颖认为，中国在知识产权领域的发展为其他发展中国家树立了榜样。例如，江苏南通家纺、吴江丝绸、福建德化陶瓷等具有中国地方特色的版权产业实践，彰显了版权保护在传承和传播中华优秀传统文化、促进地方特色版权经济发展方面的重要作用。再如，湖南省桑植县以“建设一个品牌、带动一方产业、稳定一份收入”为目标，打造高质量地理标志产品，以实现乡村振兴，这一“桑植样本”为广大发展中国家利用知识产权促进经济社会发展提供了有益经验。

今年是中国与世界知识产权组织合作50周年。王彬颖表示，世界知识产权组织将继续支持全球创新创造，与中方探讨深化知识产权领域合作，同时也将继续支持中方分享经验、贡献智慧，共同推动全球知识产权治理体系向着更加公正合理方向发展，更好增进人类福祉。

《 人民日报 》（ 2023年04月28日 03 版）

(责编：牛镛、杨光宇)