人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

芬兰开始新政府组阁谈判

2023年04月27日20:26 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网斯德哥尔摩4月27日电 （记者殷淼）芬兰民族联合党主席彼得里·奥尔波27日宣布，将与芬兰人党、瑞典人民党和基督教民主党组成执政联盟，并以4党联盟为基础于下周开始进行组阁谈判。

今年4月，芬兰民族联合党在选举中以48席成为议会最大党，芬兰人党获46席，瑞典人民党获9席，基督教民主党获5席，因此，4党联盟在议会中的席位超过半数。民族联合党主席彼得里·奥尔波将出任总理并负责组建新一届联合政府。

据报道，平衡芬兰经济和减少政府开支是民族联合党在本届政府任期内的首要目标。然而，在移民和气候变化两个主题上，执政联盟各方存在明显分歧。

当天下午，奥尔波与芬兰人党、瑞典人民党和基督教民主党3党党主席共同出席新闻发布会。奥尔波表示，芬兰2035年碳中和目标可以得到遵守，同时将确保维持芬兰的竞争力，公民的日常成本不会增长太多。

据悉，如组阁谈判进展顺利，新政府将于今年5月就职。如果民族联合党、芬兰人党、瑞典人民党和基督教民主党之间没有达成共识，奥尔波将不得不尝试组建一个由其他政党组成的政府。

(责编：崔越、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部