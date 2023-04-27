人民网斯德哥尔摩4月27日电 （记者殷淼）芬兰民族联合党主席彼得里·奥尔波27日宣布，将与芬兰人党、瑞典人民党和基督教民主党组成执政联盟，并以4党联盟为基础于下周开始进行组阁谈判。

今年4月，芬兰民族联合党在选举中以48席成为议会最大党，芬兰人党获46席，瑞典人民党获9席，基督教民主党获5席，因此，4党联盟在议会中的席位超过半数。民族联合党主席彼得里·奥尔波将出任总理并负责组建新一届联合政府。

据报道，平衡芬兰经济和减少政府开支是民族联合党在本届政府任期内的首要目标。然而，在移民和气候变化两个主题上，执政联盟各方存在明显分歧。

当天下午，奥尔波与芬兰人党、瑞典人民党和基督教民主党3党党主席共同出席新闻发布会。奥尔波表示，芬兰2035年碳中和目标可以得到遵守，同时将确保维持芬兰的竞争力，公民的日常成本不会增长太多。

据悉，如组阁谈判进展顺利，新政府将于今年5月就职。如果民族联合党、芬兰人党、瑞典人民党和基督教民主党之间没有达成共识，奥尔波将不得不尝试组建一个由其他政党组成的政府。

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