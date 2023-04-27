人民网曼谷4月27日电 （记者孙广勇）4月26日，在中国驻老挝大使姜再冬、老挝教育体育部部长普·西玛拉翁、中国广西壮族自治区教育厅副厅长李清先的见证下，中国教育部中外语言交流合作中心主任马箭飞与广西民族大学校长谢尚果、老挝国立大学校长乌冬·鹏坎平共同签署联合培养老挝本土中文师资项目协议。

中国驻老挝大使姜再冬在致辞中表示，中老两国地理文化同源，为两国友好交流提供了深厚的基础和广阔的发展空间，希望中老两国教育部继续推进两国教育文化交流合作，不断加强老挝本土中文教师队伍的建设，加强中老高等院校之间的合作交流，实现两国教育合作高质量、高要求发展，为中老友谊培育更多的接班人，共同推动中老命运共同体的建设与发展。

中国教育部中外语言交流合作中心主任马箭飞在致辞中表示，中外语言交流合作中心与老挝国立大学、广西民族大学签署合作培养本土中文教师协议，必将进一步促进中老两国教育文化交流合作。

广西民族大学校长谢尚果指出，2021年7月30日，老挝教育体育部正式批准老挝国立大学孔子学院独立开设中文师范本科专业，该专业学生全部由老挝国立大学孔子学院独立自主招生培养及教学管理，采取“2+2”的培养模式。第一批学生将于今年九月到广西民族大学留学。中文师范本科专业的开设，是广西民族大学、老挝国立大学两校合作交流的新成果、新突破，有利于孔子学院的全面建设和发展，有助于为老挝经济社会建设和中老友好事业培养后备人才，为中老命运共同体建设作出更大的贡献。

老挝国立大学校长乌冬·鹏坎平指出，老中是友好邻邦，老挝国立大学在发展过程中，始终重视国际交流与合作，尤其是与中国高校的合作。期待以此为契机，提升老挝国立大学孔子学院发展建设的深度和广度，选拔高素质的老挝青年学生赴华留学，加深老挝青年学生对中国优秀传统文化的理解，将其共同培养成为老中文化交流的友好使者。

老挝教育体育部部长普·西玛拉翁指出，老挝国立大学孔子学院已经成为了增进两国人民友谊、文化交流和民心相通的桥梁。希望今后老挝国立大学和广西民族大学继续加强合作，把中文师范本科专业建设得更好，为老挝经济社会建设和老中友好事业培养更多更好的优秀汉语人才，为老中命运共同体建设作出更大的贡献。

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