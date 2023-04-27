项目施工现场鸟瞰。中国港湾工程有限责任公司供图

人民网伊斯兰堡4月27日电 （记者程是颉）当地时间4月26日，巴基斯坦卡拉奇4号供水管线项目管道安装进入全面施工阶段。

巴基斯坦卡拉奇4号供水管线项目由中国港湾承建、中交二航局参建，是中国“一带一路”沿线重点工程项目之一，项目全线跨越信德省卡拉奇市和塔塔市2个行政区，总长111.7公里，是巴基斯坦政府目前推动的规模最大的城市基础设施及民生工程项目。

本项目设计单根钢管道标准长度为12米，最大外径2.134米，最大重量约10吨，管道壁厚仅15.88毫米。为确保首次安装顺利完成，项目团队通过借鉴国内外类似项目成功施工经验，模拟演示起重吊装设备选型，最终制定出切实可行的施工方案用于指导现场施工。

未来一段时间，管道铺设、管沟回填、管道内防腐施工、管道水压试验等工作将陆续展开。该项目建成后，将有效缓解卡拉奇地区水资源缺乏、水质差等问题，对于改善当地生态环境，提升人民生活水平，为推动区域经济发展发挥重要作用。

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