新华社西安4月27日电（记者马卓言、杨一苗）4月27日，国务委员兼外长秦刚在西安主持中国－中亚外长第四次会晤，哈萨克斯坦副总理兼外长努尔特列乌、吉尔吉斯斯坦外长库鲁巴耶夫、塔吉克斯坦外长穆赫里丁、乌兹别克斯坦外长赛义多夫、土库曼斯坦第一副外长哈吉耶夫出席。

秦刚说，中国同中亚国家是命运与共的好邻居、好朋友、好伙伴、好兄弟。世界越是纷乱，局势越是复杂，我们越要保持定力，加强团结，增进合作。要继续在涉及彼此核心利益问题上相互坚定支持；要高质量共建“一带一路”，拓展高新技术合作，加大治国理政经验交流；要加大打击“三股势力”；要坚决反对任何势力以任何借口干涉地区国家内政；要携手共建“文化丝路”，培养高素质人才，拓展地方、医疗、媒体交流合作；要密切多边协作，为携手构建人类命运共同体、促进世界和平发展事业作出中国和中亚贡献。

外长们为即将举办的中国－中亚峰会作了全面政治准备，表示峰会必将开启中亚中国关系新篇章，为中亚国家转型发展、提升地区影响带来新机遇。

外长们对当前复杂局势和地缘冲突感到担忧，强调应建桥而不是筑墙。各方高度评价习近平主席同乌克兰总统泽连斯基建设性通话，相信这有助于尽快停火止战、恢复和谈。

会晤后，外长们共同签署并发表会晤新闻公报。

中国－中亚峰会将于5月在陕西省西安市举行。

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