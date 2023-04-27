新华社西安4月27日电（记者马卓言、杨一苗）4月27日，国务委员兼外长秦刚在西安主持中国－中亚外长第四次会晤后向记者介绍了有关情况。

秦刚说，中国－中亚外长第四次会晤为即将举办的中国－中亚峰会作了全面政治准备，并就中国同中亚国家合作以及共同关心的问题深入交换了意见，达成广泛共识。

一是坚持睦邻友好，齐心协力办好西安峰会。各方商定于下月在西安举办中国－中亚峰会。这是我们着眼六国和六国人民的未来，决心构建更加紧密的中国－中亚命运共同体采取的重要步骤。各方将共同努力举办一场精彩的盛会，向世界展现中国中亚合作的高水平，推动中国中亚关系迈入新时代。

二是坚持团结互助，加大相互支持。各方重申尊重彼此根据本国国情选择的发展道路，在涉及彼此核心利益问题上相互坚定支持，坚决反对外部势力干涉内政，决不允许任何人、任何势力在中亚制造混乱和动荡。中国政府坚定支持中亚国家主权、独立、安全和领土完整。无论过去、现在，还是将来，这一立场坚定不移，不会改变。

三是坚持互利共赢，高质量共建“一带一路”。各方高度评价十年来中国同中亚国家共建“一带一路”合作成果，将进一步提升经贸和投融资合作水平，打造现代化地区互联互通网络，扩大人员往来，畅通货物运输，拓展农业、新能源、电子商务、数字经济等领域合作，增进人文和地方交流，让六国合作更富活力，更有内涵，更能助力六国发展振兴。

四是坚持安危与共，扩大安全合作。各方认为，当前中亚形势复杂变化，给六国发展稳定带来新挑战。六国决心加大打击“三股势力”、非法贩卖毒品、跨国有组织犯罪和网络犯罪，加强在阿富汗问题上的沟通协作，共同维护本地区和平安宁。

五是坚持公平正义，坚定捍卫国际秩序。中国同中亚国家在重大国际和地区问题上立场相同或相近，将在联合国、上海合作组织等多边机制框架下保持密切协作，恪守联合国宪章宗旨和原则以及其他公认的国际法准则，践行真正的多边主义，为推动全球治理体系改革、构建人类命运共同体作出中国－中亚贡献。

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