新华社纽约4月26日电（国际观察）第一共和银行待救援 美国银行业危机仍在发酵

新华社记者刘亚南

美国第一共和银行因业绩显著恶化成为市场关注焦点，连续两天股价暴跌。分析人士认为，第一共和银行寻求出售资产“自救”的努力尚未取得实质进展，不能排除出现类似硅谷银行和签名银行关闭的风险，美国银行业危机仍在发酵。

第一共和银行24日公布的财报显示，该行一季度主要业绩指标显著恶化，存款总额环比大幅下降40.8%。虽然该行聘请多家机构担任顾问助其渡过难关，但旨在化解风险的“救助”交易迟迟未能达成，增加市场担忧。该行股价在25日和26日分别暴跌近50%和30%。

多家美国媒体报道，第一共和银行正寻求出售价值500亿美元至1000亿美元的住房抵押贷款和证券等资产，对象是大型银行或私人股权投资者，从而由买家分担数十亿美元的亏损。

第一共和银行寻找买家分担亏损的理由是，如果任由形势恶化并最终由美国联邦储蓄保险公司接管该银行，联邦储蓄保险公司运营的存款保险基金预计将遭受约300亿美元损失，这些损失最终将由作为存款保险基金成员的大型银行承担。

韦德布什证券公司董事总经理戴维·基亚韦里尼认为，第一共和银行有三个选项，即出售部分贷款和证券给其他银行或私募股权机构、维持现状等待债券和贷款到期以及被联邦储蓄保险公司接管，其中接管选项最令投资者担忧。

考恩华盛顿研究集团分析师贾里特·塞伯格表示，虽然监管机构不会基于股价采取行动，但股价大幅下跌将使第一共和银行筹集新资本的能力受到质疑。

第一共和银行过去几周寻找买家的进展并不顺利，监管机构似乎对下一步走势不甚乐观。据彭博社26日报道，美国监管部门在考虑下调对第一共和银行的内部评分，而这很可能会限制第一共和银行使用美联储贴现窗口和最近成立的应急融资工具。

分析人士认为，除第一共和银行外，美国其他区域性银行也面临更多审视，美国银行业可能会出现一轮兼并重组，信贷市场紧缩预计将加剧美国经济下行压力。

国际评级机构穆迪日前下调了10余家美国区域性银行的评级。穆迪表示，银行管理资产和负债面临的压力日益明显，一些银行的存款是否具备高稳定性存疑。

瑞银全球财富管理公司美洲地区首席投资官索利塔·马塞利日前表示，银行正付出更高成本留住存款，同时为一旦经济衰退而可能出现的贷款损失拨备更多准备金。

美国科罗拉多州立大学金融与房地产系副教授王天阳表示，从第一共和银行的股价表现来看，美国银行业危机仍在发酵。未来一段时间美国银行业可能出现较大规模重组，大银行可能会并购很多无法存活下去的中小银行。

王天阳说，随着大量资金因避险和追求相对高回报流入货币市场基金，很多中小银行的准备金被蚕食，信贷萎缩加上信贷标准提高会使美国货币供应进一步缩小，加大美国经济出现硬着陆的风险。

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