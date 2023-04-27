新华社北京4月27日电（黎云、张懋瑄）经习主席和中央军委批准，当地时间4月26日，中国海军导弹驱逐舰南宁舰、综合补给舰微山湖舰紧急驶赴苏丹，执行撤离我在苏丹人员任务。当地时间27日10时许（北京时间27日15时许），首批撤离的678人已随海军军舰安全抵达沙特阿拉伯吉达港。

此次苏丹紧急撤离任务，是中国海军继2011年利比亚撤离行动和2015年也门撤离行动后，第三次派军舰执行海外撤离任务。担负此次撤离任务的兵力由正在执行第43批护航任务的导弹驱逐舰南宁舰和综合补给舰微山湖舰临时编组而成，携带舰载直升机1架，任务官兵490多名，其中特战队员数十名。首批撤离的678人中，中国公民668名，外籍人员10名。

记者从海军有关部门了解到，执行紧急撤离任务的海军军舰于26日上午提前抵达并靠泊苏丹港后，迅速在码头设立安全警戒区域，特战队员持枪担负警戒。在中国驻苏丹大使馆武官、工作人员和海军官兵引导下，准备撤离的人员在码头进行登记和安检后登舰，撤离过程安全、有序。随后两艘军舰驶离苏丹港，于当地时间27日10时许（北京时间27日15时许），先后靠泊沙特吉达港，完成人员转接后再次迅即奔赴苏丹港，执行后续接运任务。

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