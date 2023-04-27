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阿根廷宣布使用人民币结算中国进口商品

2023年04月27日11:05 | 来源：人民网-国际频道
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人民网布宜诺斯艾利斯4月26日电 （记者姚明峰）当地时间4月26日，阿根廷经济部长马萨宣布，阿根廷将停止使用美元来支付从中国进口的商品，转而使用人民币结算。

马萨当天在发布会上表示，在与相关企业达成协议后，阿根廷将于本月使用人民币支付价值相当于大约10.4亿美元的中国进口商品。预计从5月份起，阿根廷还将使用人民币支付价值相当于7.9亿至10亿美元的中国进口商品。

今年1月，阿根廷和中国已正式扩大货币互换协议，使用人民币结算将强化阿根廷已有1300亿元人民币的外汇储备，并激活350亿元人民币可支配额度。马萨称，两国的货币互换协议不仅有利于增强外汇储备，还有助于促进双边贸易。使用人民币可以加快阿根廷未来几个月的中国商品进口节奏，提高相关授权的效率。

中国驻阿根廷大使邹肖力受邀出席发布会并表示，加强中阿经贸合作是两国全面战略伙伴关系的重要内容。中方支持阿方维护经济金融稳定的努力，重视与阿方开展货币金融合作，愿与阿方共同努力，在尊重市场自主选择前提下，鼓励企业在双边经贸和投资中更多使用本币结算，减少汇兑成本，减少汇率风险，并为推动本币结算创造良好政策环境。

(责编：艾雯、杨牧)

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