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中老两军就团结友好历史开展联合研究

2023年04月27日10:15 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷4月27日电 （记者孙广勇）老挝人民革命党中央政治局委员、副总理兼国防部长占沙蒙·占雅拉上将26日在老挝首都万象会见到访的中国人民解放军军事科学院政治工作研究院代表团。

占沙蒙深情回顾了上世纪六七十年代老挝人民军与中国军队共同抵御侵略并肩战斗的革命情谊，重温了各个历史时期老中团结友好的温馨佳话，赞扬老中两国军民有着深厚的传统友谊，认为无论国际和地区形势如何变化，这种兄弟友谊都不会改变。老方感谢中方长期以来对老挝经济社会发展和国防军队建设给予大力支持和援助。

占沙蒙表示，老方高度重视与中方的交流合作，愿同中方一道努力，在军事科学交流合作领域加强沟通，传承好、弘扬好老中两国“好邻居、好朋友、好同志、好伙伴”精神，铸牢老中命运共同体安全防线。

代表团团长、军事科学院军队政治工作研究院副院长梁金涛大校表示，此次就中老两军关于团结友好历史开展联合研究进行共同磋商，是中老军事科学领域首度合作，致力于对中老两军团结友好历史展开深入研究，希望尽快推出联合研究成果，进一步推动中老命运共同体建设走深走实。

中国驻老挝大使馆国防武官李兵大校27日对记者介绍，中国人民解放军军事科学院政治工作研究院代表团此次出访，考察调研内容丰富，学术研讨磋商深入，是一次开创性的军事科学交流活动，为中老两军新时代军事科学研究领域交流合作开辟了新局面。

(责编：艾雯、杨牧)

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